Bloquear Mamonal

Existen normas que, aunque vigentes, no tienen fuerza imperativa; normas que son reyes de burlas, porque no son observadas por algunos ciudadanos ni existentes para las autoridades obligadas a hacerlas cumplir.

El mejor ejemplo de esta realidad, consistente en cómo el mismo Estado les permite a determinados ciudadanos violarlas y a considerar que la legislación en una farsa, que solo aplica cuando a los funcionarios de turno les conviene, es aquella norma que sanciona el cierre de vías.

Ideológicamente, cuando ese delito se incluyó como uno de los tipos penales, se partía de la base de que ningún colectivo, por más razón que tuviera, podía desconsiderar los derechos del prójimo. Se partía de la base que bloquear una vía daña a la comunidad y podía considerarse una conducta contradictoria del derecho a la protesta pacífica.

Todo bloqueo de vías es, en esencia, una actitud violenta contra quienes tienen derecho a usarlas para llegar a tiempo a sus destinos. Cerrarles el paso a quienes no participan de una marcha es afirmar que a los protestantes les importa un bledo los intereses de los demás, y que solo interesan los propios.

Pero en la actual administración distrital, y en todos los que comparten las tesis de la primacía de la ‘primera línea’, es decir, en todos los que consideran que bloquear vías o asumir otras conductas hostiles, siempre que se ejecuten en ejercicio de una manifestación de protesta ciudadana, es legítimo, duélale a quien le duela y gústele a quien le guste. Por eso, la protesta que cierra las vías cada vez que venga en gana no merece ningún tipo de reproche ni por el gobierno local ni por el nacional.

Supuestamente, los empleadores están obligados a tomar medidas para proteger eficazmente la vida, salud de los trabajadores, la circulación y el trabajo libre de sus colaboradores. Esto es letra muerta cuando se trata de protestas que se realicen en Mamonal, sin importar los daños a la economía nacional. En ese sector industrial, por industrial, es decir, porque sus dueños son la “oligarquía”, no importa que los protestantes limiten el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores a concurrir a sus trabajos, ni que quieran o necesiten trabajar, lo que les es impedido por un grupo menor de ciudadanos en forma arbitraria o desproporcionada. No importa tampoco el daño que le propinen a las comunidades vecinas, que necesitan transportarse para llevar a sus hijos al colegio o cumplir citas médicas, o a lo que fuere, eso no importa porque los únicos que existen son los empleadores riquitos que solo merecen el bloqueo.

Es posible que en algunos puntos del país aún lo sea; pero aquí sabemos que bloquear las vías ya no es delito.

Como el Estado se deslegitima cuando ciertas normas son violadas con su anuencia, complicidad o consentimiento, es mejor sincerarse y desaparecerlas de la legislación nacional.