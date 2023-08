A raíz del editorial de ayer, en cuya parte final mencionamos que, sin un modelo de uso y explotación las nuevas playas que se formarán con ocasión de la ejecución de la Protección Costera, a la par de la solución a las realidades del incremento y embate de las mareas, este proyecto se puede convertir en otra pesadilla más por el mal uso del espacio público por una economía informal que no recibe capacitación, para elevarle el nivel al comercio de bienes y servicios en las playas, y que basa su mercado en la indisciplina social y el caos, recibimos comentarios que vale la pena mencionar.

Uno de estos provino de la Fundación Diálogo Social, ONG que ha sugerido a los candidatos y a otras instituciones, a propósito de la actual construcción del nuevo POT, que los barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito (Bocala), donde reside gran número de habitantes, ofrecen playas a nativos y visitantes, y proporcionan servicios turísticos, médicos, deportivos y comerciales, han quedado relegados y desconocidos en el POT, a pesar de su gran aporte en empleo, tributos y bienestar económico a toda la comunidad cartagenera.

Tiene razón la Fundación al sostener que Bocala necesita un plan de renovación urbana que contemple todos los elementos para que este sector se ponga al día con las exigencias del siglo XXI, pero que también atienda y sirva al turismo del aquí y ahora. Nada hacemos planeando los servicios urbanos para un futuro turístico, si por estos próximos e inmediatos años, no organizamos una oferta aceptable y adecuada, nacional e internacionalmente.

Esta posición concuerda con varios comentarios más que recibimos de vecinos de esos tres barrios, que miran cómo los candidatos a cargos de elección popular con competencia en Cartagena de Indias, una vez llegan al poder asumen frente a Bocala una extraña posición política, por la cual sienten como vergüenza de invertir en este importante sector, como si fuera un pecado.

Mientras, Bocala se cae a pedazos, con huecos en buena parte de sus calles, parques que sobreviven porque sus vecinos los adoptan, o paseos peatonales que siguen siendo intervenidos con los aportes de líderes de esas tres comunidades, que no desisten de hacerlo a pesar del vandalismo que destruye todo lo que estos buenos ciudadanos logran, por supuesto, sin la ayuda del Estado, que allá no es sólo ausente, sino una carga funesta. Y es que hasta en las cosas más simples no parecen funcionar para Bocala, ni siquiera la autoridad.

Nada más este fin de semana un yate en la madrugada, con un equipo de sonido activado a todo volumen, sin ninguna clase de contemplación por el reposo de los vecinos, perturbó el ambiente sin recato alguno, con la certera convicción de que nadie llegaría a sancionar a los responsables por su agria falta de cultura, civismo y consideración.

Bocala, como tantos barrios, también está manga por hombro; ¿a quién le importa?