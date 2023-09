Bocala y sus problemas

A propósito de una nota que publicamos el jueves, sobre los problemas más evidentes que padecen los residentes y visitantes en Bocala, comentábamos ayer que la comunidad está decidida, tal y como nos lo dijeron los presidentes de las JAC de Castillogrande y Bocagrande, a lograr soluciones aún sin contar con el Distrito.

En efecto, como lo hemos dicho antes, a políticos en la ciudad les avergüenza la inversión de recursos en Bocala, como una expresión de mentes populistas, negadas a comprender que estos barrios, habitados por su población residente y la flotante por turismo, más los cientos de trabajadores que vienen de otros sectores y de municipios vecinos, suman ingentes recursos que nutren las arcas distritales, generando empleo y riqueza, por lo que indubitablemente ameritan su inclusión dentro del presupuesto de inversiones distritales.

La determinación de los vecinos incluye el interés en el acompañamiento de constructores para que se implemente un plan de trabajo que cuente con el apoyo de Bocala, aportando recursos para hacer un paquete que sirva para arreglar la malla vial, aún sin contar con la Alcaldía de Cartagena. Pero es que también están dispuestos a incluir el análisis y diseño de la solución al problema de la intrusión del agua marina y el empozamiento de las aguas lluvias, para su recaudo por Valorización u otros mecanismos de financiación. De seguro los constructores de la ciudad aceptarán este interés en la medida que se ha perdido la fe en que la administración distrital sepa o quiera atender o resolver los problemas de Bocala.

Cabe mencionar también el desastre que significa para la estética de estos barrios la proliferación de cableado desorganizado, que no solo afea el sector, sino que expone a los transeúntes a toparse con tramos de cables caídos o muy cerca de los peatones que transitan por los andenes, lo cual es absurdo. ¿Con qué derecho las empresas de tvcables, telefonía celular y otros servicios, afean los barrios por fines comerciales?, ¿a razón de qué la autoridad distrital tiene que soportar semejante abuso de la libertad empresarial, como si el espacio público estuviera en manos de esas compañías? Bocala, con vocación residencial, comercial y turística, con enjambre de cables en prácticamente todas las cuadras o manzanas, estéticamente se torna en barrio de quinta porque no hay de sexta. No podemos dejar de mencionar el caos contiguo al Hospital Bocagrande, detrás del campo de sóftbol y en la playa que enlaza El Laguito con Castillogrande. Desde los primeros momentos, saliendo de la pandemia, en estas páginas advertimos en lo que se iba a convertir esa área si no se aplicaba la autoridad. De nada sirvieron las advertencias de esta y otras voces. ¿Se puede hacer algo todavía?

Hay más problemas en Bocala. Valdría la pena ocuparse con determinación de al menos tres de esos.