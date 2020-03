Cartagena y el coronavirus

Tal como se pronosticó, el COVID-19 atracó en Cartagena. Y a pesar de que el Dadis ya activó los protocolos de atención, no ha podido disipar el ambiente de pesada incertidumbre en torno de si estamos preparados para enfrentarlo, y que reaccionaremos con contundencia en una armónica estrategia entre los sectores público, privado y comunitario; esto es, en acciones donde cada cual haga lo que le corresponda contra este nuevo desafío.

De las instituciones privadas se espera que los directivos lideren internamente las medidas preventivas para impedir la propagación entre sus empleados y contratistas. Seguir al pie de la letra las recomendaciones que el Gobierno nacional ha comunicado a través de los ministerios de Salud y del Trabajo resulta crucial, para lo cual es tiempo de ir pensando en reorganizarse por turnos de trabajo y asignar el teletrabajo en todo cargo cuya presencia física no sea imprescindible. Y en colegios y universidades que puedan, pensar en alternativas temporales, no presenciales, para continuar con el pénsum académico.

En lo comunitario, no deben aplazarse medidas que para la idiosincrasia cartagenera resultan chocantes, pero que ahora serán no solo prudentes, sino también una manifestación práctica de la caridad, como es suspender el saludo de besos, manos y abrazos por unas cuantas semanas; quedarse en casa si se pesca una gripa y, en caso de salir, llevar (si se consigue) tapabocas desechables; saludar con señas; evitar las aglomeraciones; y, en general, proteger a los demás, protegiéndose cada uno.

Y del sector público, se valoran los esfuerzos del Dadis y sus funcionarios, así como de otras áreas de la administración distrital. Pero se requiere una presencia más activa, centrada y metódica del alcalde William Dau, con acciones pedagógicas aprovechando el liderazgo que por el cargo le es propio pero que también le sale natural. La ciudad reclama que delegue en estos días los demás temas en su gabinete, y se ponga al frente, con el director del Dadis, de actos que muestren que el gobierno local no tiene dudas sobre lo que hay que hacer durante las próximas semanas, tomando decisiones de autoridad tales como designar una sola clínica de la ciudad para atender personas bajo sospecha o con confirmación de coronavirus; y si esa movilización de pacientes con otras enfermedades hacia los demás centros de salud no hace posible la desocupación de una clínica, entonces contratar un establecimiento que se pueda adaptar muy prontamente. Si para ello, y la adquisición de dotación adecuada, se requiere de recursos con los que no se cuenta, pues que no dude en decretar una urgencia para que puedan hacerse los movimientos y apropiaciones presupuestales que sean necesarios para mantener a raya el contagio.

En suma, el alcalde y los encargados de la salud pública local tienen que enviar un mensaje unívoco, claro y completo, replicable por todos los medios posibles, que brinde la sensación de control o de que, al menos, se hará hasta lo imposible para que el COVID-19 sea muy prontamente olvidado, lo cual requiere anticiparse a los hechos.