Cartel en la salud

Esta semana publicamos una noticia inquietante. Nos contaron que varios hospitales y clínicas del país presuntamente estarían haciendo cobros indebidos a las EPS, por servicios que nunca se prestaron o que tienen sobrecostos.

Supuestamente, para el logro de los pagos indebidos habrían presentado demandas millonarias que podrían terminar repartidas en determinados despachos judiciales, de manera presuntamente ilegal.

En esos despachos, presuntamente, se habrían autorizado embargos de cuentas inembargables, como aquellos recursos destinados exclusivamente a prestar los servicios de salud a los afiliados a las EPS.

Se nos informó que las autoridades investigan si es posible o no que existiera complicidad entre abogados, clínicas y despachos judiciales en operaciones que podrían incluir el embargo de las cuentas con recursos de la salud, lo que, a no dudarlo, pone en riesgo al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

La Procuraduría Regional de Bolívar y la Contraloría General de la Nación no han sido ajenas a estos hechos, pues ya están en curso investigaciones en la medida que la retención de estos recursos afecta la atención y derechos fundamentales de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En la nota que publicamos mencionamos la opinión calificada de un abogado, quien precisó que la “... Corte Constitucional, mediante Sentencia T-053 del 2022, determinó que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud depositados en las cuentas maestras de recaudo de las EPS tienen una destinación específica, que es financiar el costo de las atenciones médicas requeridas por los usuarios del sistema de salud y, por tanto, ostentan la calidad de inembargables...”.

Con esto, el alto tribunal exhortó a los jueces de la República a no apartarse del precedente constitucional y abstenerse de decretar medidas sobre los recursos inembargables, precisando que estos rubros no pueden ser bloqueados so pretexto de procurar el pago a acreedores de las EPS, con lo cual no pareciera haber duda en torno de la inembargabilidad de los recursos pertenecientes al Sistema.

Lo preocupante, si fuera cierto, es que se estarían desconociendo flagrantemente decisiones de la Corte Constitucional, que restringen la retención de recursos del Sistema a favor de terceros, lo que va contra la disponibilidad del flujo de recursos hacia las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud.

Se sabe que una de las EPS ya presentó denuncia ante la Fiscalía General y la Comisión de Disciplina Judicial; es de esperar que pronto se conozcan resultados.

Pero, más importante aún, singularmente en Cartagena, en donde presuntamente han ocurrido o están sucediendo hechos como los aquí descritos, es que las autoridades judiciales revisen si están incurriendo en semejante despropósito.