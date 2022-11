Catastro y seguridad jurídica

Comentábamos el sábado pasado sobre el proceso de actualización catastral que se está desarrollando en la ciudad con la consultoría de Catastro Bogotá, que devuelve la esperanza perdida a los sectores productivos, pues habían tirado la toalla con el funcionamiento decepcionante del Igac.

Ahora todos esperamos que la nueva oficina (Go Catastral Cartagena) pronto nos muestre las bondades de esta actualización, y que nos sorprenda con la precisión de la foto de ciudad que hoy se toma, para que recuperemos la seguridad jurídica lastimada, lo cual requiere de la Secretaría de Hacienda adoptar, como base técnica para la aplicación de los impuestos, el resultado de ese trabajo.

Por los efectos jurídicos, económicos y sociales que tendrán las resultas de la gestión de Go Catastral, el trabajo que adelanta debe ser tan claro y generar la confianza en sectores neurálgicos como Camacol, las notarías, las lonjas, la banca que financia a constructores y a adquirentes de vivienda, entre otros, que, por ejemplo, al gravar el impuesto a los inmuebles actualizados, se cobre sobre la realidad del predio y no sobre sistemas ambientales como manglares y áreas de bajamar que son propiedad del Estado y no deberían ser aplicados a los particulares.

Es importante que de la cartografía a generarse por Go Catastral haya articulación con la de los equipos técnicos de Edurbe y Planeación, singularmente en la actualización de los estudios de riesgos para el nuevo POT, así como la cartografía con la que cuenta Cardique. Es necesario que se haga una revisión para que, sea quien los tenga equivocados, se corrijan a fin de evitar confusión o errática duplicidad.

La ciudadanía espera mucho de Go Catastral en su eficacia, en la agilidad en los trámites, en el indicador de estos, así como el nivel adecuado de socialización con los actores institucionales correspondientes y la ciudadanía. Conocer previamente cuál es el plan de socialización antes de que sean facturados los nuevos valores catastrales en 2023 dará tranquilidad sobre la metodología de los estudios y etapas de campo.

Cartagena, al ser ciudad costera, insular y con bienes de uso público problemáticos, debe ser estudiada con sumo cuidado, aplicando criterios técnicos especializados para validar el catastro, sobre todo con frentes de agua que bordean la mayoría del territorio.

Como fue expresado por la secretaria de Hacienda Distrital en el Foro que organizamos sobre la materia, se espera que para diciembre de 2022 se reciba el entregable de Go Catastral, que debe contener planos cartográficos georreferenciados con la información catastral jurídica, ambiental, de riesgos y demás datos técnicos que fuere posible obtener, de tal manera que se cumpla el ideal del secretario de Planeación Distrital, de acceder virtualmente al certificado de uso del suelo actualizado.