Ciudad consternada

La ciudad llora con lágrimas de dolor inmenso. Dolor, principalmente, por la pérdida terrible de otras dos vidas, una de ellas aún en edad de la inocencia, una promesa de existencia segada sin contemplación, una caricia tierna que ya no se dará.

Dolor, porque no hay forma de explicarles a la madre –y viuda–, y a sus dos hermanitas supérstites, que hechos demoníacos como este, que vuelve a enlutar a Cartagena, pueden ocurrir en la ciudad que hace pocos años era remanso de paz y alegría, y en la que han crecido soñando que alcanzarían la adultez como familia completa y feliz. Otros sueños frustrados en una ciudad que se torna, con cada día que pasa, más ajena.

Dolor con sus compañeritas, demás estudiantes, docentes, trabajadores y directivos, porque el trauma que han vivido este fatídico jueves 3 de noviembre, rebasa toda lógica humana, y nos pone en las garras de la más obtusa animalidad, en la peor condición de la perversidad, de la que no tendrían que estar llamados a ser testigos lo más hermoso que tenemos.

Dolor con una ciudad venida a menos, en la que el Estado se esfumó y del que solo quedan huellas tan difusas, tan negativas, tan prescindibles, que sería preferible que desapareciera y fuera reemplazado por otro organismo que tuviera bien claro para qué se inventó la autoridad y qué es lo mínimo que la República está obligada a ofrecer a sus ciudadanos.

Si no hay seguridad, no hay convivencia pacífica. Si no hay seguridad, no hay tranquilidad ni en las calles, ni en las casas, ni en los colegios y, sobre todo, en el alma. Por eso, hay rabia en la ciudad; se siente en el ambiente. Una ira que exhala frustración, como surgida del convencimiento del tiempo perdido, de las promesas incumplidas, de la ineptitud culpable. Y hay razones de peso para sentirse así.

Ni en los peores tiempos de Pablo Escobar y sus legiones malignas la ciudad se había sentido tan vulnerada. A no dudarlo, estamos en el peor de los momentos de inseguridad de cualquier tiempo. Esta ola de sangre que no respeta ni la ternura de los niños, nos muestra quiénes tienen el control de las calles en la urbe; y no son precisamente las autoridades.

El espacio que dejaron libres los mafiosos del terruño, tras la lucha aguerrida en anteriores gobiernos, fue ocupado por sanguinarios carteles mexicanos, que han otorgado franquicias inmundas a bandas locales. En esa carrera loca por apropiarse del control del territorio, el olor a muerte, la que fuere, es apenas otra forma de marcar territorio. ¿Qué puede resguardarnos ante sus embates? ¿Será que la oferta de acogimiento de la paz total nos librará de sus fierros en las puertas de los colegios?

La frustración y el sentimiento de abandono es tanto, que ya no se espera del alcalde protección; bastaría con que durante unas semanas no diga una vulgaridad más, y que guarde otra retahíla de baja estofa incluso contra quien se lo merezca.