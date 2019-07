Comenzó la largada

Ayer, con el cierre de las inscripciones de los candidatos que se disputarán el poder en los municipios y departamentos colombianos, se dio la largada a la competencia por cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las JAL.

En Cartagena la cantidad de candidatos a alcaldías es nutrida en tanto que para la Gobernación es más bien poca, y algunos irán por avales de partidos y otros en coalición o de manera independiente, por firmas.

Ninguno puede decir lo que hay en el corazón de cada hombre, pero puede la experiencia indicar qué hay en el de los políticos, que son una especie singular del ser humano.

Habrá candidatos que aspiran a robarse todo lo que puedan del erario. Para esto, dirán las babosadas más impúdicas o las falsedades más disimuladas. No hay problema con eso porque en el fondo no confían en el voto de opinión, que es indescifrable en una ciudad como Cartagena o en un departamento como el de Bolívar. Para eso está don dinero, que puede comprar muchas conciencias o, al menos, las necesarias para sumar la fila de votantes que garanticen los sufragios que otorgarán la credencial correspondiente; dinero que, mezclado con la ignorancia y la necesidad, le dan al candidato el descaro suficiente para obtener el podio sin siquiera saber balbucear.

Otros, más recatados pero igual de pragmáticos, contarán con algo del voto de opinión pero también acudirán presurosos a las viejas prácticas politiqueras, bajo el convencimiento de que la enorme pobreza de esta región o el ánimo insaciable de lucro de los que tienen pero nada les es suficiente, no permiten elegir, por ahora, sin ejercer la manzanilla, el sancocho y el billetico.

Algunos más dejarán que sean los barones electorales que no figuran en los tarjetones, pero que eligen a quien les dé la gana (porque saben que la política es un oficio de tiempo completo, y cuentan con que los parroquianos con aspiraciones cívicas no tienen ni idea de dónde ponen las garzas en el viejo arte de ser elegido), los que se encarguen del pesaroso enredo de dar y recibir, comprar y vender, del toma y daca del ajetreo filibustero, lo cual requiere no solo de un hígado de hierro sino un gran sentido del humor o, al menos, de una enorme capacidad para ocultar la pus.

Por supuesto que habrá quienes solo cuenten con lo que se llama comúnmente “voto de opinión”, que conforman, quién lo creyera, los parientes, los amigos, los vecinos y el resto de la gente, esa masa amorfa de la que se guarda la esperanza del apoyo, pero que normalmente no sabe quién diablos es aquel o aquella que se autodenomina representante de la pulcritud.

Se guarda la esperanza de que, esta vez, los electores voten por aquellas personas que tengan la capacidad de priorizar el servicio a los pobres, sin los resentimientos que se adornan con las estropeadas ideologías; personas que sean sustancialmente libres y que, por encima de la vanidad, del no ver esta oportunidad como otra para engrosar la lista de logros personales, o de engordar bolsillos impúdicos, o de descargar los infecundos odios de clase, asumen el sacrificio de servir por servir, por la pasión y la necesidad de hacerlo.