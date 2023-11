Este martes el programa Cartagena Cómo Vamos (CCV) presentó a la ciudad los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2023, que corresponde a una radiografía del sentir cartagenero justo al cierre de la administración del alcalde Dau y de los actuales concejales.

Los datos para el 2023 no muestran cambios significativos ni en autopercepción de pobreza y ni en la inseguridad alimentaria frente a 2022; 4 de cada 10 cartageneros se consideran pobres y casi 2 de cada 5 no comen las tres comidas diarias.

A no dudarlo, el del hambre y la inseguridad alimentaria son los problemas que más vergüenza nos deben producir a los cartageneros y tendría que ser la mayor frustración de la administración saliente, por lo que parece obvio que debería ser la principal obsesión del entrante alcalde. Que no titubee el próximo burgomaestre en hacer, como lo ha dicho públicamente, de este desafío el mayor de todos los que va a enfrentar.

Sostenemos que si la Alcaldía, en asocio con las fuerzas vivas de la ciudad, se oficia en el propósito de que ningún niño ni algún otro ciudadano se acueste con hambre, no habrá problema que no pueda ser resuelto, y bastaría con que cada cartagenero recupere su dignidad sabiendo que no padece hambre, para que valga la pena la gestión de la siguiente administración.

El nuevo alcalde debe aprovechar que, a pesar de aquella tragedia, los cartageneros se sienten hoy más orgullosos que en 2022, a pesar de que el 87% de los encuestados considera que las cosas en la ciudad van por mal camino, lo que también es concordante con los resultados de las votaciones del 29 de octubre, elecciones en las que mayoritariamente el pueblo sancionó a la administración saliente, que cierra su mandato dejando un nivel de pesimismo mayor al de hace cuatro años, cuando fue de 84% en el culmen de la crisis político-administrativa que terminó con Pedrito Pereira como alcalde encargado.

Dumek Turbay estuvo presente en el evento del martes junto a algunos concejales, que ya dieron muestra de su interés por llegar informados a enero de 2024. Allí pudieron enterarse de los tres aspectos que los cartageneros consideran que más han desmejorado durante el saliente gobierno, que son empleo, seguridad y movilidad. Con este conocimiento, construir un Plan de Desarrollo que fortalezca la productividad, la inversión nacional y extranjera, la economía popular y dinamice aún más el mercado de capitales, trabajo y creatividad, se impone.

Y el ciclo del quehacer se completa con una gestión denodada en materia de seguridad, ítem en el que solo el 17% de los habitantes se sienten seguros en La Fantástica, y en una mejora urgente en la movilidad, pues cada semana los trayectos habituales toman más tiempo, con lo que ello supone para el deterioro de la calidad de vida.

Pero nada se logrará sin cultura y cohesión ciudadana. ¡La marcha es con la gente!