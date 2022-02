Cómo vamos en gestión pública

En la última sección de la encuesta ‘Mi Voz Mi Ciudad’, del programa Cartagena Cómo Vamos, que se ocupa de cómo fue calificada la Gestión Pública local por los encuestados, no resultan aprobadas las gestiones del alcalde William Dau y del Concejo Distrital.

En relación con el burgomaestre, solo el 28% de los encuestados calificó su gestión como buena, en tanto que el 49% como mala. El resto de entrevistados contestaron “ni buena ni mala”.

Respecto del informe de agosto de 2021 hubo una leve mejoría del 3%, pues en aquel periodo la calificación de mala fue del 52%. En cuanto a la imagen positiva no hubo variación, pues correspondió a idéntico 28%.

Como en casi todas las secciones o temas de la encuesta, donde peor le va al alcalde es en los estratos altos, en los que recibió una calificación negativa del 69%, siendo la positiva del 11%. Y en esa misma línea de calificación, es más baja entre las personas de más de 55 años.

Le ha pasado factura al alcalde la falta de ejecución de obras públicas, excusadas durante el largo periodo de restricciones pandémicas, cuya justificación cesó con el arribo de la apertura de los distintos sectores económicos, así como el deterioro progresivo de la inseguridad, la falta de autoridad –que en las últimas semanas ha procurado recuperar–, la falta de liderazgo y defensa de los intereses de la ciudad en proyectos de interés general, y el cansancio de las constantes refriegas –la mayoría de ellas más que justificadas– contra otras personas, instituciones y servidores públicos, pero que ya no alivian el sentimiento de desazón ante el decidido desinterés en articular a las distintas fuerzas ciudadanas alrededor de propósitos comunes.

Por parte del Concejo Distrital, como era de esperarse, el panorama es aún más desalentador, pues la calificación de la gestión de los concejales resultó en 76% como mala, y solo el 6% como buena. Vale aclarar que este resultado es anterior a los hechos que dieron con la privación de la libertad de su presidenta y de la condena a prisión, impugnable, contra uno de sus actuales concejales y a un exconcejal.

Ante la consuetudinaria mala imagen del órgano edilicio, que pareciera no importarles a las casas políticas locales y regionales –de las que los concejales suelen ser partes–, pues no se ven pasos determinados a cambiar el estado de percepción negativa de los ciudadanos o, al menos, de los encuestados, cabe preguntarse si no será porque concejales han llegado al convencimiento de que no les importa el avivamiento de sus prestigios como servidores públicos, sino solo de lo que de ellos piensen sus electores cautivos, lo cual sería un craso error, que les costará muchísimo en su vida posterior al paso por la política.

Lo cierto es que, según los resultados de la encuesta, uno y otros tienen que pellizcarse, pues la opinión solo les favorecerá si dan un giro a lo que de ellos hoy se percibe.