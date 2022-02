Cómo vamos en satisfacción

Las encuestas ‘Mi Voz Mi Ciudad, lanzadas en simultáneo por 16 programas ‘Cómo Vamos’ en Colombia, se han convertido en valiosas herramientas que permiten monitorear y entender mejor el clima de opinión entre las gentes, y brindar información y elementos para una mejor toma de decisiones por parte de gobiernos, entidades y personas.

Hoy iniciamos la difusión de los resultados de las 2.106 opiniones de cartageneros de todos los estratos, recogidas en noviembre de 2021, cuando estábamos en recuperación económica por cuenta de la reactivación lograda tras la apertura de los distintos sectores, en otro momento de la cruda pandemia.

Del extenso informe, llama la atención el primer módulo, contentivo del resumen de las preguntas y respuestas relacionadas con optimismo, orgullo y satisfacción con la ciudad.

Apesadumbra que, a pesar de figurar en ese momento como la ciudad con menor desempleo y el retorno de prácticamente todas las actividades comerciales y turísticas a un aceptable comportamiento, el 63% considerara que las cosas en Cartagena en general van por mal camino, con lo cual, en comparación con mediciones anteriores, aumentó el pesimismo en los encuestados de la ciudad, al pasar del 36% en noviembre de 2020 al referido 63%, un año exacto después, lo que supone un aumento de 27 puntos porcentuales, siendo las mujeres y personas de nivel socioeconómico alto las más pesimistas.

En cuanto al orgullo de los cartageneros por su ciudad, aunque en comparación con los resultados de agosto pasaron de ser 6 de cada 10, a 5 de cada 10 los encuestados orgullosos, la mayoría expresó sentirse orgulloso, con el 52% de los encuestados. En esta línea de entrevistas, esta vez son los hombres los que más se mostraron orgullosos, pero a menor estrato, mayor orgullo, lo que muestra que no sólo en los barrios y zonas con menor poder adquisitivo hay más orgullo por la ciudad, sino que, también, en cuanto al pesimismo, es menor en los estratos más débiles económicamente.

Curioso este fenómeno, que merece una segunda reflexión.

En cuanto a la satisfacción de vivir en Cartagena, la proporción de insatisfechos, en 42%, resultó mayor a la de satisfechos, en 35%, lo cual indica que la ciudad no se está convirtiendo en un mejor lugar para vivir.

Aunque no trataremos otros aspectos interesantes de los resultados de la encuesta, que serán materia de próximos análisis, basta mencionar que en puntos como seguridad, empleo, situación económica, seguridad alimentaria, educación, movilidad y comportamiento ciudadano, la ciudad no sale bien librada, lo que puede explicar por qué los ciudadanos no sienten que Cartagena sea una urbe acogedora, donde se respire un aire de progreso y en donde no se logra una cohesión ciudadana.

Normalmente el liderazgo de las ciudades inicia en sus alcaldes. Veremos qué hace el nuestro con estos datos.