Cómo vamos en seguridad

Conforme con los resultados de la encuesta ‘Mi Voz Mi Ciudad’, del programa ‘Cómo Vamos’, la percepción de inseguridad de los cartageneros encuestados en noviembre de 2021 es dramática: más del 70% no se siente seguro en su barrio.

Pero la situación es más grave cuando la pregunta se refiere a la ciudad en general, pues esa percepción negativa sube al 79%. Y la sensación no mejora en la medida que esa pregunta fue contestada tres meses antes, en agosto, con un resultado del 71%.

Esa sensación de inseguridad entre los consultados se refiere principalmente a la alta ocurrencia de hurtos y homicidios, ítem que ocupa el primer lugar, con el 71%, seguido de la ausencia de policías en las calles, con el 18%. No en vano la Policía Metropolitana de Cartagena reportó que en 2019 se registraron 197 homicidios, en 2020 con 240 casos, mientras que el año pasado 260, un aumento persistente, que llama a la reflexión en tanto que no podemos aceptar que hayamos pasado de vivir en una ciudad valorada como segura, a una en la que la gran mayoría de ciudadanos no lo percibe así.

Y esos niveles tan altos de insatisfacción son comprensibles cuando se confrontan con la respuesta a la pregunta de si en el último año fue víctima de algún delito, a lo que el 35% de los encuestados contestaron que sí, un porcentaje alarmante.

Pero los datos de la encuesta ‘Mi Voz Mi Ciudad’ no deben causar sorpresa, pues no son distantes de los contenidos en la última medición de Pulso Social del Dane, que ubica a Cartagena como la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en la noche entre las capitales (90,1%), solo por detrás de Riohacha (90,5%); y a la pregunta: “¿Qué tan seguro se siente caminando solo en su barrio de día?”, el panorama es peor, con 90,8%, cifra con la que Cartagena se llevó el primer lugar entre las 23 ciudades principales del país.

Alivia en algo saber que, en cuanto a los hurtos a personas, hubo reducción al pasar de 6.333 casos en 2020, a 5.483 en 2021.

Pero las perspectivas de que en una próxima encuesta esa percepción mejore no son halagüeñas si observamos que enero pasado fue uno de los meses más violentos de los últimos ocho años, en el que se registraron 35 homicidios entre sicariatos, riñas y atracos.

La Alcaldía y las autoridades de policía han anunciado la revisión de la estrategia, lo que es correcto en la medida que los resultados de la gestión en seguridad ciudadana no han rendido suficientes frutos.

Volver a tener puestos de control permanentes en diferentes puntos de la ciudad para hacer requisas, requerimiento de documentos y verificación de antecedentes; fortalecer el sistema de recompensas para dar con más capturas; actividades preventivas para evitar riñas, intolerancia, confrontaciones entre pandillas, son algunas de las medidas anunciadas.

Pero ninguna como una mayor y asertiva inversión social en las comunidades más vulnerables.