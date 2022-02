Cómo vamos en situación económica

Ayer, iniciamos la publicación de los resultados de la encuesta ‘Mi Voz Mi Ciudad’, del programa ‘Cómo Vamos’, que en noviembre de 2021 recogió 2.106 opiniones de cartageneros de todos los estratos, centrándonos en el primer módulo, relacionado con optimismo, orgullo y satisfacción con la ciudad.

Hoy, nos ocupamos del módulo de Situación Económica, del cual se desprenden informaciones que son coincidentes con otros estudios y encuestas, que muestran el golpe sensible que sufrieron los hogares, comerciantes, emprendedores, trabajadores y empresas cartageneros con la pandemia, que vino a agravar a la precariedad existente en materia de desempleo, informalidad y trabajos u oficios mal remunerados.

De conformidad con la encuesta, el 57% de los encuestados contestó haber perdido su empleo en algún momento durante 2021, afectando más a las mujeres (60%) que a los hombres (52%). Y de quienes contestaron haber perdido el empleo, 69% expresaron aún no haberlo recobrado, lo cual indica que la recuperación del trabajo formal ha sido lenta, factor que ha impulsado las industrias creativas, emprendimientos e informalidad.

Preocupa que, en los aspectos de salud mental, el 49% manifestó no sentirse satisfecho con su actual trabajo; ese nivel de insatisfacción no es muy distante del que dan cuenta las noticias en medios extranjeros, en los artículos que analizan los altos niveles de abandono de puestos de trabajo, o el no retorno a los que se tenía, en lo que se ha llamado la ‘Gran Renuncia. Tiene sentido que los centros de estudios analicen si existe alguna identidad o conexión entre ese fenómeno en los países desarrollados y lo que pudiera estar pasando con el ánimo de los trabajadores cartageneros, a propósito del retorno a labores después del largo periodo de trabajo en casa.

Alarma la percepción del agravamiento de la situación económica de los hogares, pues el 52% contestó que empeoró en 2021, a pesar de la reactivación, lo que también se ve reflejado en el aumento de la proporción de encuestados que expresaron no contar con ingresos suficientes para cubrir los gastos mínimos familiares.

Y si las encuestas del Dane ya nos habían advertido de la pesadilla que para la mayoría de las cabezas de hogar es proveer la alimentación a sus dependientes, la encuesta de Cartagena Cómo Vamos ratifica esa dolorosa realidad.

En efecto, el 53% de los encuestados en noviembre contestaron que ellos o alguno de los miembros de casa, comieron menos de tres veces al día. Y estos datos son aún más preocupantes si se comparan con encuestas anteriores, en las que tanto el nivel de insuficiencia alimentaria como el número de personas que se consideran pobres, en vez de retroceder con el retorno a las actividades económicas, ha ido empeorando.

Mesas de concertación para la creación de mejores condiciones para la generación de más empleo, hacen falta.