Contrastes de lenguaje

Acertada la iniciativa de la administración distrital, en cabeza de la Secretaría de Hacienda, por la cual se adelanta una investigación dirigida a identificar las zonas de aglomeración y encadenamientos productivos, para actualizar y optimizar la toma de decisiones e implementación de estrategias que promuevan el contexto competitivo de la ciudad y el fortalecimiento de la economía local.

Hacienda distrital considera que, a través de la investigación, se pueden explorar nuevos escenarios de relacionamiento e interacción de la malla empresarial, lo cual muestra una convicción de que no es posible alcanzar el desarrollo integral y sostenible de Cartagena sin la sinergia entre los sectores público y privado.

Por supuesto que cada sector tiene sus propios intereses; pero es incontrastable que las economías exitosas, con modelos que ofrecen calidad de vida a sus ciudadanos, son aquellas en las que servidores públicos y empresarios no se perciben con intereses disímiles, sino complementarios, bajo la tutela de un Estado que vigila con transparencia que no haya abusos en posiciones dominantes en el mercado, y que sanciona con rigor los daños al interés común, pues se parte del principio de que la propiedad privada y los medios de producción deben cumplir una función social.

Esto no se logra si no se abren y mantienen canales que hagan dúctil la comunicación entre el empresariado y los servidores públicos, porque, ¿cómo se puede dinamizar la economía de una ciudad sin una visión concreta y práctica encausada a mejorar y explorar nuevos escenarios de interacción empresarial? Finalmente, como lo ha considerado la Secretaría de Hacienda, sin esa óptica práctica no es factible propiciar un ambiente que se traduzca en “mayores ventas, en generación de empleo, innovación, avances en los procesos de producción y mejoramiento de la estructura de costos”; y por supuesto –digámoslo sin ambages–, más impuestos, que es la principal contribución que el sector privado está llamado a hacer, declarando y pagando los impuestos exactos correspondientes, y aportando a programas en su entorno social.

Cuando el Estado local tiene claro tales conceptos, como lo muestra la iniciativa de Hacienda distrital, puede esperarse la promoción de políticas públicas que potencialicen “la demanda de bienes y servicios de las empresas y emprendimientos, y sus cadenas de valor”, tal como lo ha dicho Diana Villalba, secretaria del ramo.

Una posición tan clara contrasta con el lenguaje usado para presentar los conflictos en algunos apartes del diagnóstico del POT, singularmente en el que se refiere a la relación entre la segregación espacial de la pobreza y el desempeño positivo de los sectores económicos. Tiene sentido revisar esos asertos. Un POT ideologizado puede quitarle ciencia y, por ende, credibilidad a tan importante documento.