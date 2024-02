Contratación transparente

La transparencia en la contratación pública tiene ventajas que van más allá del cuidado y buen uso del erario. Impactan, sobremanera, principios fundantes de una sociedad decente, como los de la equidad y la igualdad de oportunidades para los concursantes, proponentes y proveedores, quienes, bajo la transparencia, tienen equivalente oportunidad de competir sin consideración a sus personas, con lo cual se guarda a la administración estatal de la corrupción y el desbarajuste ético.

Por esto, las administraciones que empezaron su cuatrienio en enero de este año podrían hacer un mayor esfuerzo para transmitirle a todo el grupo de trabajo, si es que no lo han hecho, que no basta con ser pulcros en la administración de los bienes del Estado; es necesario, además, vigilar que en todas las actuaciones de las que se puedan derivar consecuencias e impresiones sobre cómo se están manejando los procesos licitatorios, concursos y sus respectivos pliegos y términos de condiciones, si no se utilizan mecanismos, prácticas y plazos que legitimen los procesos de contratación.

Hasta ahora, que sepamos, van dos situaciones que no debieron ocurrir a nivel local, reveladas por Funcicar: una, relativa al trámite express, con único oferente y en un plazo ridículo, que realizó el Ider por $880 millones con una Esal; y la otra, la alerta que ese ente hizo a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social sobre un proceso contractual de alimentación para adultos mayores, en el que apenas se había previsto dos días y medio como plazo para presentar ofertas, lo que llevó a que la dependencia atinadamente decidiera a ampliarlo.

Y esa posición clara se hace aún más exigente a propósito del cambio en las alcaldías locales. Ya posesionados los nuevos responsables de las tres localidades de la ciudad (Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía) y conocido el documento que suscribieron con el alcalde Turbay Paz desde que fueron ternados, denominado ‘Compromiso para reinventar las alcaldías locales: de cajas menores de unos pocos a verdaderos focos de desarrollo territorial’, el mensaje debe ser contundente en cuanto a que la Alcaldía Mayor no tolerará el abuso que en administraciones anteriores se cometieron en torno de los presupuestos de estas alcaldías locales, singularmente con la burla que supusieron no pocas capacitaciones.

Las comunidades y las JAC esperan que los Fondos de Desarrollo Local sean usados realmente para invertir en las necesidades más sentidas de las gentes, respetando las buenas prácticas de los presupuestos participativos y la asociatividad solidaria, todo en torno de planes de gobierno técnicos, claros y responsables, de tal manera que las alcaldías locales no operen como compartimientos estancos en relación con el resto de la administración distrital.