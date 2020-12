Contrataciones con ESAL

Hace pocos meses, ante las revelaciones del empleo de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) para esquilmar los recursos públicos, El Universal hizo un llamado para que cese el uso de estas como vehículos para la celebración de negocios espurios.

Ante la posibilidad de que algunas de estas riñan contra los fines loables para las que fueron concebidas por el legislador, con lo que ello supone para la mancha del prestigio de las ESAL que sí existen por razones altruistas y de beneficio común, es necesario aguzar el sentido de la responsabilidad de los funcionarios con facultades para contratar, con el fin de evitar la vinculación de contratistas bandidos que las emplean para burlar reglas de la contratación estatal y hacerse a recursos públicos sin beneficio alguno para las comunidades.

En el Libro Blanco presentado por la administración del alcalde William Dau se incluye un amplio capítulo sobre presuntas irregularidades en la contratación con ESAL denominadas “de todito” porque en sus objetos sociales incorporan toda suerte de actividades, lo cual atenta contra el principio de especialidad que rige a estas entidades privadas no mercantiles.

De hecho, ese principio de especificidad del objeto social se extiende prácticamente a todas las personas jurídicas, siendo la principal excepción las sociedades por acciones simplificadas (SAS), que admiten objetos sociales indeterminados.

No conocemos el avance de las investigaciones iniciadas con base en el Libro Blanco, pero no sorprenderá si se revelan casos de hallazgos sobre la no destinación de recursos públicos en la producción de bienes o la prestación de servicios en las cantidades, calidades y utilidades para las cuales algunas ESAL hayan sido contratadas.

Por el cuestionamiento severo que el alcalde Dau ha hecho de este tipo de contrataciones, era de esperar que durante su mandato no se replicaran estas vinculaciones jurídico-contractuales. Sin embargo, Funcicar ha advertido sobre la celebración de esta clase de contratos, al menos en una alcaldía local, con el agravante de que solo participó un proponente en el proceso de contratación, lo cual recuerda lo denunciado en torno de trámites contractuales realizados en anteriores administraciones.

Aun cuando las explicaciones ofrecidas por el alcalde local respectivo parecen convincentes, lo cierto es que, tras las experiencias vividas en el pasado, es absurdo, por una parte, que no se anime una amplia participación de proponentes en estos procesos en la medida que deben ser muchas las entidades ávidas de ser contratadas en medio de la crisis de la pandemia. En verdad que invita a la suspicacia que solo concurra un interesado a estos procesos.

Y, por otra parte, que aún haya ESAL con objetos sociales tan amplios pudiera ser una torpeza frente al desprestigio que esa opción se ha granjeado en la contratación estatal.