Crisis en el gabinete

El presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión drástica al anunciar la salida de siete ministros y el cambio de cargo del director del Dapre. Esta medida llega en un momento de crisis para la coalición de gobierno, debido a las diferencias suscitadas en torno al texto de la propuesta de reforma a la Salud, lo que ha llevado a los presidentes de los partidos aliados a reclamar independencia y a desobedecer los pactos de apoyo.

La salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, muy cercana al presidente Petro y cuya ideología se había convertido en un obstáculo para el avance de la reforma de la salud del Gobierno nacional, podría ser vista como un guiño de reconciliación a los partidos de la coalición. Sin embargo, la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, considerado uno de los más importantes polos a tierra en estos nueve meses de gobierno y cuya experiencia en los asuntos de su cartera era una de las garantías para los mercados, puede provocar inquietud en los sectores de la economía del país.

Además, la salida de la ministra de Agricultura, Cecilia López, crítica de varias de las políticas del actual gobierno, y la designación de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, en reemplazo del liberal santista Alfonso Prada, pueden ser interpretadas por los petristas como una estrategia del presidente para fortalecer su gobierno y mantener la gobernabilidad; no obstante, queda la sensación en varios sectores, con la salida de López, de que la autocrítica no es bien recibida, pues pasó lo mismo con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Es evidente que el presidente Petro está buscando ajustar su gabinete para hacer frente a las diferencias en la coalición de gobierno y avanzar en su proyecto político; no obstante, es importante recordar que la democracia se fortalece con el diálogo y la tolerancia entre las diferentes fuerzas políticas, y que la toma de decisiones unilaterales puede poner en riesgo la estabilidad institucional.

Por tanto, es necesario que el presidente busque el diálogo y la concertación con los partidos aliados para avanzar en sus proyectos, sin desconocer las teorías constitucionales de la separación de poderes, que fijan límites al Ejecutivo y a los abusos de poder, incluida la alternancia, que impide la perpetuidad de los funcionarios electos o designados.

No hay duda de que la situación actual del gobierno de Gustavo Petro es delicada. En una ocasión anterior dijimos en esta sección que, si el presidente no rediseña la estrategia de entendimiento con los partidos de la coalición, es posible que entre en un ciclo de ingobernabilidad. Pues en este punto parecemos encontrarnos ahora y la salida de los ministros es una muestra de ello. Por la salud de la democracia, preferimos pensar que el presidente está ‘cañando’, entendido el término como el de aquella persona que, para no mostrarse débil o acorralado, juega cartas duras para ganar ventaja.

¡Pagar por ver!