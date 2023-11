Cruz Verde y Sanitas

La cadena de droguerías Cruz Verde anunció que a partir del 15 de noviembre dejará de suministrar medicamentos a usuarios de Sanitas debido a una millonaria deuda que mantiene esa EPS.

Los productos materia de la restricción serán algunos de los que están fuera del Plan Básico de Salud (PBS) de los afiliados a la EPS Sanitas, tales como pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros.

A pesar que la polémica decisión deviene de una deuda surgida desde hace más de tres años, acumulando ya 400 mil millones de pesos –lo que significa que la situación no nació bajo el actual Gobierno–, las miradas se fijan en el Ministerio de Salud debido al papel que ha jugado el cambio en la dirección de esa entidad desde la posesión del presidente Petro.

En efecto, hay en el ambiente la sensación de que la anterior ministra y el actual jefe de esa cartera no han hecho lo suficiente para garantizar la transferencia oportuna, periódica y completa de los recursos que las EPS requieren para su regular funcionamiento y el pago a sus proveedores, de entre los cuales se encuentran cadenas de droguerías como Cruz Verde; y, para no pocos críticos, se trataría de una estrategia para profundizar una crisis que viene de anteriores gobiernos.

Pero es el caso que a la fecha no hay autoridad competente que le aclare al público si el actual Gobierno tiene o no responsabilidad en las dificultades que acusan las EPS que, como Sanitas, han gozado de prestigio y se les ha mostrado como ejemplo de buen funcionamiento tanto para compararlas con las que fueron sometidas a intervención, control o liquidación, como de cara a las objeciones que importantes organizaciones le han hecho a la propuesta de reforma a la Salud que cursa en el Congreso.

En todo caso, Sanitas, como otras EPS, responsabilizan al actual Gobierno, entre otras, sobre lo relativo a la política de manejo de los Presupuestos Máximos con el que está relacionada la decisión de Cruz Verde, sin que hasta ahora haya una respuesta concreta al respecto. Pero el Ministerio asegura que el Gobierno ha cumplido con el giro de lo debido, razón por la que no comprende la mora en el pago de Sanitas a sus proveedores.

Ahora se nos dice que los gastos de la EPS han sido superiores a lo que el Gobierno gira, con lo cual se infiere que los recursos no alcanzan ni siquiera para el Plan Básico en Salud (PBS) y ya no solo para los servicios no PBS, esto es, aquellos que no se pagan con la UPC, lo cual es grave, porque entonces los presupuestos de Salud están desfinanciados, lo que augura una crisis profunda en tan sensible sector.

Es claro que necesitamos transparencia y sinceridad de unos y otros ‘bandos’; pero también que la reforma al Sistema de Salud es necesaria, obviamente sin que ello suponga la estatización, pues ya sabemos que el principal signo de esa vía es la ineptitud, el derroche y la ineficacia oficiales.