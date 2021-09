Cultura ciudadana marítima

En reciente conversación con este diario el capitán del Puerto, Darío Eduardo Sanabria, expresó que es desgastante y desmotivante hacer control operativo de los navíos y el contexto turístico, aplicando normas en un mar donde prima la ilegalidad.

Y tiene razón el capitán de Navío. Todo juega en contra de la normalidad, la seguridad y las buenas maneras en el entorno de la industria turística y las actividades de reposo a lo largo de la línea insular.

Los recientes accidentes en el mar no son sino una manifestación extrema del ambiente de caos en el que ha caído un sector de servicios que no es incompatible con el sano y seguro esparcimiento. Por el contrario, lo normal en otros destinos turísticos del Caribe es que nada de lo que ocurre en Cartagena de Indias pasa en aquellos lares. Por lo tanto, es evidente que se trata de un asunto nuestro, que podemos cambiar si nos lo proponemos como sociedad.

Lograrlo no depende de la fuerza; no es con medidas imperiales como se habrán de resolver los entuertos del servicio turístico en el mar nuestro. Eso funciona en países dictatoriales y en los de larga civilidad. Aquí tiene que ser con el diálogo y la inclusión de todos los actores, en busca de un pacto que privilegie la organización, la seguridad y el buen trato a los visitantes, así como el bienestar de los prestadores de los servicios turísticos o de esparcimiento, tanto formales como informales. No hay otra forma.

Por supuesto, como el turismo ya se reactivó casi que a plenitud, el descontrol se ha posicionado con igual prontitud porque poco se hizo para prepararnos hacia este momento. En consecuencia, retardar ese encuentro de las voces de los distintos actores es un error mayúsculo.

Claro que, en el entretanto, hay que dejar sentados unos mínimos, que pueden lograrse si se trabaja con los gerentes de las distintas marinas, de las empresas de transporte por lanchas y yates, de los buses de turismo locales y foráneos, de las agencias de viaje –tanto las tradicionales como las que han irrumpido en el negocio con la pandemia-, los lancheros, grupos de economía informal, gremios y otras asociaciones, en fin, voceros habilitados para comprometer a sus respectivos representados, en un pacto temprano de recuperación de la dignidad para el sector y de la atención esmerada y organizada de viajeros y residentes.

Poner en duda que se trata de un tema de cultura y conciencia ciudadana es ya un despropósito. Cuidar lo nuestro, nuestras playas y combatir las malas prácticas no pueden ser actos de ‘sapería’ sino de corresponsabilidad; pero, sobre todo, de lealtad con los clientes y de sobrevivencia económica de la ciudad; por ende, de la primacía del interés general.

Parafraseando al capitán Sanabria, hay que superar la mal llamada ‘malicia indígena’ y alterar las rutinas que no funcionan para fortalecer los valores y la cultura ciudadana marítima.