Diálogo con las disidencias

Gobierno y Estado Mayor Central (Emc), principal disidencia de las Farc, hace semanas prometieron que hoy se instalaría la mesa de diálogo y el inicio de un inédito cese del fuego de 10 meses, bajo la consigna de que no habrá paz sobre la base del temor, en palabras de Camilo González, jefe negociador del establecimiento.

Esa promesa no evitó que un carro bomba cegara la vida de dos personas y dejara heridas a varias más en el caserío de Timba (Cauca) solo horas después de anunciar ese compromiso, o que después quedaran heridas cinco personas en Jamundí (Valle del Cauca), entre otros incidentes desde entonces hasta hoy que no han hecho sino desacreditar las conversaciones y abrigar pocas esperanzas en que saldrá algo concreto de las conversaciones que deberían iniciarse hoy.

Hay que llevar alivio a una población hastiada de los conflictos, de la guerra, de los atentados, de las extorsiones, que es lo que las comunidades rechazan sin gritos.

Por eso desalienta el comunicado de prensa que Iván Lozada, comandante de la organización disidente, emitió al cierre de la semana, que no es capaz de interpretar las razones por las que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Defensa recientemente han reaccionado a los actos de violencia que suceden en los territorios. No se entiende por qué no perciben el desaliento y la temprana desesperanza que se ha apoderado de las gentes frente al intento de negociaciones que despegan hoy.

Es claro que no es que el Ejecutivo quiera la guerra con las disidencias; eso no lo cree nadie. Es el pueblo que padece la violencia en los territorios el que pide a gritos protección frente a la intimidación y las agresiones.

Está más que probado que en el Gobierno central nadie quiere la guerra con los alzados en armas, al punto de que en no pocos sectores se ven estas negociaciones como un ‘yo con yo’. Por eso, desconcierta el reclamo que Lozada les hace a los referidos funcionarios y no se entiende de la comandancia central de la disidencia que consideren que las declaraciones de Gustavo Petro son “un discurso de miedo”, si apenas son las mínimas reacciones que se han oído de quien es llamado por la Constitución a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Eln y disidencias cuentan en el actual mandato con lo más cercano que han tenido a sus intereses en los últimos 50 años. Es esta una verdad tan incontrastable que todos tienen por supuesto que, si en este Gobierno no se firman los acuerdos, no lo será en ninguno.

Eso debería entenderse como cierto, salvo que los alzados en armas no vean en el presidente Petro al interlocutor con el que deseen negociar el poder real para incorporarse a la democracia.

El Emc ha dicho que romperá el diálogo si las FF. MM. continúan con operativos en su contra.

Pues si ese es el problema, bastaría con que sus miembros cesen las acciones violentas o las intimidaciones en los territorios donde operan.