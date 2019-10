Divide et impera

Esta frase, atribuida al emperador romano Julio César, ha sido empleada sin ningún pudor por los siglos de los siglos principalmente en la política y en la guerra. Tiene por objeto preservar el control en una comunidad, región o nación, dividiendo y fragmentando a las distintas fuerzas y grupos representativos que lo conforman, con el fin de evitar que se unan en torno de un propósito común.

La clave entonces para evitar encuentros y acuerdos es dividir, creando tensiones, resentimientos y desconfianza entre los sectores más representativos.

Dentro de la maquiavélica estrategia está aupar disputas y controversias entre las distintas fuerzas a fin de resquebrajar sus relaciones, bloqueando la posibilidad de alianzas y coaliciones que tengan el potencial de debilitar el dominio de una facción. La historia de las ideas políticas enseña que, a partir de discursos de dominación, como los de lucha de clases, raciales o religiosos, se logra despertar el resentimiento o la hostilidad contra otros grupos a los que hábilmente se les desplaza la culpa de todos los males que se padecen, para ocultar la responsabilidad que a los autores de la perversa estrategia les cabe dentro de la descomposición de las estructuras de poder, animando sustancialmente un estado de división social.

La actual campaña política no ha sido ajena a esta vieja estrategia, en la que periodistas y medios de comunicación, fletados por partidos o movimientos políticos, asumen la deshonrosa responsabilidad de convertirse en voceros que esparcen especies que concitan al odio y el resentimiento bajo la convicción de que la política es solo para los políticos, con lo cual, por ejemplo, los empresarios, los artistas o los deportistas no tienen derecho a participar ni a concurrir a hacerse parte en la búsqueda de soluciones a las realidades que la mala gestión pública le causa a la generalidad de ciudadanos.

De esta manera, hacer señalamientos contra dirigentes que no son políticos, para disminuirles la capacidad de influir en procesos de cambio de un estado de cosas que no funcionan, garantiza que todo siga igual, y que no se muevan las bases que soportan los esquemas de poder político, que se sienten amenazadas cuando otras voces, con cierta capacidad de influencia, se levantan para decir “ya basta” con un modelo de hacer la política desgastado y estéril, que solo puede parir frustraciones y animadversiones.

Las maniobras que se emplean, además de sucias, son desvergonzadas, pues se entremezclan hechos ciertos con falsedades, confundiendo incluso con sucesos ocurridos en otros momentos que se intercalan con acontecimientos actuales, para generar confusión aún sin ninguna clase de sutileza pues se parte de la base de que las mayorías suelen creer lo que se les dice.

Si el propósito es que se esgrima el dedo acusador de unos contra otros, es fácil entonces esparcir las cortinas de humo que propician el escondite de la miseria y la putrefacción que se oculta tras las apariencias del servicio público o el compromiso de informar.

Y en el fondo no es más que el miedo a que los ciudadanos por fin se unan.