Dólar, peso y percepción

Sí es para estar nerviosos por la acelerada escalada del dólar. No es de extrañar que hoy cierre a la cifra impensable de $4.550.

Se sabe que los factores globales que influyen en la apreciación del dólar es el aumento del riesgo de recesión económica en Estados Unidos, que impactará a todo el planeta, lo que obligará a que la Reserva Federal incremente las tasas de interés, volviendo a esa moneda el refugio más tranquilizador de todas las divisas disponibles.

Por supuesto que otros factores macroeconómicos tienen que ver con el lastre que arrastran la crisis logística del comercio internacional de mercaderías con ocasión de la pandemia, la absurda e impertinente invasión a Ucrania dispuesta por Vladimir Putin en el peor momento posible, la galopante inflación en los países desarrollados y el corolario de los temores a una recesión generalizada que ya no es mera especulación.

Pero cómo sustraer del análisis la sobrecarga que tiene, para el singular caso colombiano, la incertidumbre por el futuro del país, que no se ha podido enervar tras las menciones de los ministros del próximo gobierno con miras a calmar los mercados. No mucho han contado hasta ahora los nombres muy bien calificados del ministro de Hacienda y otros de igual catadura. Lo cierto es que esas menciones no han hecho mella contra la depreciación, en extremo acelerada, de la moneda colombiana.

Esa inferencia no es una posición temeraria de esta tribuna; obedece a la evidencia de las señales económicas, pues eso no está ocurriendo con otras monedas (ejem. México, Perú o Brasil). Incluso, si nos olvidamos del dólar y miramos al euro, podemos inferir que esas cifras en las que las dos monedas se han acercado a la paridad, en nuestro suelo no ha jugado esa dinámica.

En efecto, en la Unión Europea este año el euro ya ha perdido un 9% de su apreciación, y todo parece indicar que esa será la senda para los próximos meses, máxime si Rusia concreta lo que se sospecha, en cuanto a que cerrará el grifo del gas para varios países ahora que el frío comience a helar los hogares de las naciones que integran la UE. Si eso ocurre, será imposible evitar que fluyan los capitales desde Europa hacia los refugios atractivos del dólar.

Y la cosa se les puede poner peor a los europeos si finalmente el BCE no incrementa las tasas de interés del euro para no estropear la débil recuperación económica en extremo castigada, por la inflación que han profundizado los altos precios de los servicios de energía, petróleo y gas.

Pero ni la bajada de la apreciación del euro se refleja en el precio por el que se negocia esa moneda en nuestro país, ni vemos depreciar nuestra moneda a los ritmos de otros países latinoamericanos que también hoy compran menos dólares con sus propias monedas.

Más agudeza al nuevo gobierno para transmitir una narrativa que tranquilice a los poseedores del peso colombiano se requiere con relativa urgencia.