Las vicisitudes políticas en Ecuador simbolizan cómo en la región estamos en la primera infancia institucional. Podemos vernos, en cierto sentido, en el espejo de lo que ocurre a nuestros vecinos, para compararnos y concluir que el recorrido que nos falta para salir del infinito subdesarrollo en el que nos encontramos, será largo y tortuoso.

Nos gastamos más tiempo, energías y recursos en discutir sobre lo que les gusta a las mentes retóricas e ideologizadas, que en aportarle al planeta descubrimientos e invenciones que mejoren la realidad.

A los cartageneros, por ejemplo, no nos impresiona que en Ecuador ya vayan por la cuarta “defenestración” –que es el término de moda– en algo más de dos decenios; pero sí sabemos lo mal que se pasa cuando no hay estabilidad institucional. Acá, para vergüenza nuestra, somos expertos en ver cómo se suceden en el poder local los mandatarios. Y sospechamos que la estabilidad en el actual mandato mucho tiene que ver con el pavor que las ías y la clase política le tienen a la locuacidad punzante del burgomaestre.

Los políticos pasan y pasan, y muy poco mejora; incluso, en muchos sentidos, vamos para atrás como el cangrejo. En Ecuador están viviendo algo similar: allá los presidentes pasan y pasan y nada que mejora la calidad de vida de miles de ecuatorianos, que ven cómo sus dirigentes anteponen sus intereses con desprecio de lo que le pasa a la gente.

Por el contrario, lo único que crece exponencialmente es la división, el odio entre clases, etnias, regiones y, con estos, la violencia, el narcotráfico y la inseguridad.

Pero es que en la mezquina política siguen siendo más importantes la intolerancia ideológica y los intereses creados, que la realidad.

Lo ocurrido en Ecuador es patético, por no decir, por respeto, que cantinflesco. Ver cómo los asambleístas iban cambiando, del tingo al tango, los motivos que servían de base para la defenestración, con pruebas que, presuntamente no existen, resultó moralmente deplorable. Si el presidente Lasso cometió algún delito, ojalá lo sancionen drásticamente para que sirva de ejemplo y escarmiento; pero el desastre en que se convirtió el proceso que le llevó a él, a su vez, a defenestrar al Congreso, no puede ser más patético.

Por supuesto que la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador decretada por Lasso, a pesar de su drasticidad, es legal o, mejor, constitucional; pero no es más que una forma extrema de cerrarle el paso a su inminente destitución. Con razón, el movimiento que se dio entre las cabezas del Legislativo y el Ejecutivo es llamado allá ‘muerte cruzada’, pues los integrantes de ambas instituciones culminan así, anticipadamente, sus mandatos.

Se le abren las puertas a Revolución Ciudadana, el partido político controlado por el expresidente Rafael Correa, a quien ha convenido sobremanera lo acontecido.

Los intereses y las ideologías, madres de nuestras tragedias.