El acuerdo con el Eln

Con el Eln es mejor un mal acuerdo temporal que nada. Tal vez a eso le apuntó el Gobierno. Lo que se firmó la semana pasada en Cuba, que para el presidente fue una noticia histórica, para los colombianos que son objeto de sus hostigamientos y de las demás formas de presión o de violencia, habrá significado muy poco.

O nada, porque los guerrilleros podrán seguir haciendo lo que siempre han hecho con el pueblo inerme, por lo menos hasta mayo de 2025, que es cuando supuestamente se firmará la paz definitiva con ese grupo alzado en armas contra el Estado y la población civil.

El cese al fuego que se firmó en La Habana con el Ejército de Liberación Nacional es para todo el territorio patrio, bilateral y temporal, pues solo durará 180 días, que comenzarán a contar el 3 de agosto próximo en la medida que durante las próximas semanas deberán implementarse aquellos pasos que no se dieron cuando el presidente, precipitadamente, anunció el frustrado cese al fuego el pasado 31 de diciembre.

La primera fase, de alistamiento, se extenderá hasta el próximo 6 de julio; se espera que en estas semanas el Eln dé las instrucciones a sus comandos en Colombia para que se contenga la ofensiva a partir del mencionado 3 de agosto, cuyo propósito temporal es rebajar el conflicto para que haya mejor clima de cara a la participación de la sociedad (se entiende, sin que lo hayan dicho) en las próximas elecciones de mitaca, con lo cual es evidente que, como lo reconoció el primer comandante del Eln, no se ha firmado aún ningún acuerdo sustancial, sino sólo pactos de procedimiento que permitirán avanzar en las negociaciones.

Se espera que la ONU y la Iglesia Católica supervisen el cumplimiento del cese al fuego, para lo cual cada dos meses habrá una reunión de seguimiento.

No podemos aún imaginarnos cómo será esa supervisión si dentro del cese al fuego temporal pactado, no se incluyó el compromiso de suspender el cobro de los eufemísticamente llamados “impuestos” en las regiones, cuyos nombres propios son ‘secuestro’, ‘extorsión’, los hostigamientos, etc., salvo en aquellas circunstancias, vaya uno a saber cuáles, en que los comandantes elenos consideren que no serán necesarias “las retenciones”.

Eso, y nada, es prácticamente lo mismo para los destinatarios de las acciones de cobro, de control o de violencia por parte de los miembros del Eln, esto es, ese pueblo que pone la carne y su patrimonio en esta guerra fratricida, a pesar de que las normas del DIH obligan a no atacar a la población civil no combatiente.

El Gobierno en su momento propuso que el alto el fuego incluyera el cese de las hostilidades contra la población civil. Si el Eln quiere mostrar una verdadera vocación de paz, ya no al Estado, sino a la población civil, debería suspender también el secuestro, la extorsión y otros delitos. Los colombianos, sobre todo los más vulnerables, merecen esa muestra de humanidad.