El alcantarillado de Bayunca

El año pasado el Gobierno nacional tuvo disponibles recursos para financiar el alcantarillado sanitario de Bayunca y Pontezuela. Por razones que no están claras, pues la administración no ofreció una explicación pública y concreta sobre ello, esa oportunidad se perdió. Ahora toca crear una nueva.

Se sabe que en las administraciones de 2018 y 2019 se adelantaron los estudios y se formuló el proyecto, en el que la comunidad participó acogiendo los censos y los estudios sociales por haberlo así dispuesto la acción popular que ordenó la construcción de ese alcantarillado.

Se sabe también que, en el empalme entre la administración saliente y entrante, en diciembre de 2019, se informó que el proyecto fue presentado aquel año por la Alcaldía al Ministerio de Vivienda por aproximadamente 72 mil millones de pesos.

Ayer, y con previa advertencia, las comunidades de Pontezuela y Bayunca se fueron a las vías de hecho para llamar la atención de la ciudad y del alcalde. Por supuesto, claman por los resultados de un trámite que debió concretarse el año pasado gracias a la aprobación de los aportes que hiciera el Gobierno nacional en 2020.

Ahora, seguramente, ya ese ofrecimiento debe haberse reducido a una suma inferior, pero urge tramitar de una buena vez lo que sea conducente para que el saldo de lo que le corresponderá al Distrito no se siga incrementando.

Lo que ha pasado con este proyecto invita a pensar si el gabinete del alcalde Dau le está ofreciendo la suficiente capacidad, tanto en eficiencia como en eficacia, para ejecutar el presupuesto y, sobre todo, aprovechar oportunidades que no se repiten.

El gabinete tiene que aguzarse para anticiparse a los hechos. ¿Si el año pasado se contaba con esa oferta del Ministerio de Vivienda, por qué no se aprovechó? ¿Qué faltó para lograrlo? Y si la razón es porque no había recursos, pues acudir al crédito, como hoy se propone, habría sido una solución también para entonces, de tal suerte que no se habrían dilatado los aportes nacionales.

De la misma manera, si ya se sabía del justificado malestar en aquellas comunidades, ¿por qué había que esperar a que los ciudadanos inconformes apelaran al cierre de una vía neurálgica para miles de cartageneros y visitantes?

Importante entonces que se informe con claridad qué fue lo que realmente ocurrió con este trámite desde su radicación hasta la fecha; qué seguimiento se hizo en 2020 y este año, y cómo se resolverá lo de la adquisición del inmueble que hace falta para concretar el proyecto.

El clamor de los ciudadanos que ayer fueron afectados por las restricciones a sus desplazamientos por un bloqueo anunciado con antelación, acusan la afinación en el cumplimiento de las metas, de la gestión y los indicadores de cumplimiento; pero, ante todo, concretar los compromisos que vienen de anteriores periodos, pues la administración es una sola.