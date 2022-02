El audio del alcalde

Este fin de semana circuló un audio que remitió el alcalde al candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Javier Marrugo, al parecer los días siguientes a cuando quedó confeccionada la lista de ese partido, en el que le aclaró a éste cuáles candidatas contaban con su apoyo político para la integración de las listas a la Cámara, con miras a las elecciones de marzo próximo.

En el audio el alcalde (i) cuestiona al candidato Javier Marrugo por supuestamente usar su nombre para un inexistente apoyo a su candidatura ante el Pacto Histórico; (ii) que sus candidatas eran Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez, a quienes sí las apoyaba; (iii) que traicionaron a sus candidatas, quienes finalmente no quedaron incluidas en la lista del Pacto Histórico a la Cámara.

La pregunta que circula en el ambiente político en la ciudad es si ha habido o no participación en política del alcalde, frente a las advertencias que en tal sentido ha hecho la Procuraduría General de la Nación a los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, quienes deben “abstenerse de realizar actos de política partidista que pongan en riesgo las garantías del electorado”, y recordó a los mandatarios territoriales, quienes ocupan sus cargos como producto de una elección en la que participaron en representación y avalados por una organización política, que ello “no los exonera de cumplir con las normas establecidas para la salvaguarda del equilibrio debido en todo el proceso electoral”.

Tiene razón el alcalde al afirmar que, en privado, puede decir cuáles son sus simpatías. Agregó también que, finalmente, su movimiento ni siquiera lanzó candidatos, con lo cual no habría causa que investigar.

Pero debe tener cuidado el alcalde con situaciones de las que se pueda inferir una participación directa en política. En efecto, el alcalde, en declaraciones posteriores, le ha dado autenticidad al contenido del audio privado y, adicionalmente, del contexto de la conversación pudiera interpretarse, en un proceso disciplinario, que hubo participación o el expreso interés de apoyo político a dos personas cercanas a él y el rechazo a otro, lo que puede ser capitalizado por sus contradictores para aseverar la participación en política de quien ejerce autoridad civil.

No puede perder de vista que los servidores públicos no pueden tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio, hasta tanto el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las condiciones en que se permitirá su participación, cosa que no ha ocurrido.

Por manera que el asunto en concreto quedará claro si se descarta que el alcalde, de manera directa, aunque privadamente, trató de influir en la conformación de listas de un partido político.