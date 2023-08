El caso Rubiales

Conviene que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destituya a su presidente Luis Rubiales lo más pronto posible. Se equivocó hace unos días la Asamblea de la RFEF al no echarlo cuando este presentó un informe errático explicando lo que, en su concepto, no fue un beso sin el consentimiento de la jugadora Jennifer Hermoso, durante la celebración de la victoria del seleccionado español en el Mundial Femenino de Fútbol.

Por el contrario, al concluir la Asamblea quedó la sensación de que la víctima de este escándalo es Rubiales, algo similar a lo que suele pasar cuando una mujer denuncia haber sufrido acoso o agresión sexual, siendo la primera reacción la pregunta de cómo ella pudo haberlo propiciado.

La larga lista de denuncias por agresiones sexuales a mujeres en distintos puntos del orbe pero, sobre todo, de aquellas que han alcanzado algún grado de figuración o por ser ellas mismas famosas (como Jennifer Hermoso), o porque sus victimarios lo son, han ido desmontando esa errónea percepción de que ellas son las culpables, en la medida que se ha ido aclarando el concepto de consentimiento y, sobre todo, porque la voz de ellas ha crecido hasta revelar el tamaño del daño que ha propinado a la dignidad de las mujeres, una cultura machista que las mira como el objeto del deseo, al que hay que poseer porque es lo que exige la apetencia masculina.

Esa visión de la mujer/subordinada protegió a los jefes y compañeros de trabajo, a los docentes sobre sus alumnas, a dirigentes políticos sobre seguidoras, a regentes deportivos y entrenadores sobre jugadoras, y un largo etcétera, que sólo ha dejado una infinita lista de mujeres en todos los niveles y estratos, en todas las culturas, con traumáticas huellas que llevan en silencio y que disimulan porque es esa misma sociedad la que les ha hecho sentirse culpables, como corresponsables de sus ocultos infortunios.

El avance de la convivencia o de las bases para una mejor convivencia, que respetan la dignidad, el honor, los sentimientos y el cuerpo del otro, nos han llevado y enseñado que ningún hombre tiene derecho a acosar o agredir sexualmente a una mujer, en ninguna circunstancia, excluido lo que surja del consentimiento de ella para con quien es recibido en su intimidad. Por fuera de ese espacio, no es admisible siquiera intentar propasarse.

En épocas no distantes hubo una especie de licencia, errónea, pero existente, en que eso no recibiría sanción social específica ni mucho menos punitiva. Pero hoy ya no. En la mayoría de las naciones occidentales las leyes prohíben ese tipo de conductas, también rechazadas socialmente. No se entiende entonces cómo un hombre en el nivel de Rubiales puede desconocer esos cambios, que exigen que el ser masculino se actualice o se modere. ¿Qué clase de idiota o atarván hay que ser para incurrir en esas conductas?