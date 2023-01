En el editorial de ayer, en el que hicimos un nuevo balance del Gobierno nacional a propósito del cambio de año, comentábamos que habrá que seguir rezando para que el presidente se deje asesorar en la confección de los mensajes de Twitter o que logre la resbaladiza autorregulación, algo que puede pasarle una vez descubra que no solo es el líder de los colombianos, sino que también es el comandante supremo de las FF.MM., lo que le da un nivel de riesgo a cualquier declaración que formule en torno de cualquier tema, sobre todo si se refiere a gobiernos o naciones extranjeras.

Esa misma condición de comandante supremo de las FF.MM. también le está mostrando una faceta que no imaginaba, que es la de pasar de sentirse objetivo militar o de fisgoneos de inteligencia, a jefe de esa miríada de generales, almirantes, capitanes y oficiales que ahora están bajo su mando, bajo su liderazgo; y no podrá evitar sentirse responsable de sus vidas cada vez que visite los hospitales cargados de soldados rasos, heridos y vapuleados, a quienes indefectiblemente terminará viendo como a otros hijos. En algún momento de esos encuentros se dará cuenta que ya no caben más discursos de candidato, y que es el momento de asumir el rol completo para el que ha sido investido constitucionalmente por decisión del pueblo.

Tal vez llegará el instante en que comprenda por qué no puede faltar o llegar muy tarde a las citas que pone o se deja poner; por qué los representantes de las otras ramas del Poder Público merecen delicado respeto, y por qué la Judicial puede ser, a su vez, su mejor aliada, como lo ha sido a lo largo de tantos años en que sin complejos se convirtió en la mejor escudera, o la que, contra todos sus pronósticos, detenga una probable deriva hacia el autoritarismo que se le conoce por su personalidad mesiánica, aunque ha aprendido a morigerar seguramente por los golpes recibidos desde su paso por la Alcaldía de Bogotá.

2023 será un año excitante para el presidente. No solo terminará de ajustar su administración para asentar las bases de su visión de cambio para el país con miras a varios periodos presidenciales en los que no va a jugar como candidato, sino como líder externo; también concentrará su atención en lograr el triunfo absoluto en las elecciones regionales que se avecinan, lo cual le supondrá un nivel de riesgo en tanto que las ‘ías’, sus opositores y el rigor profesional de la prensa, esa que él llama libre, estarán atentos a evitar o revelar los abusos de poder en el manejo del erario, de la contratación y de la nómina estatal para favorecer a los candidatos afines a las fuerzas que se aglutinan en el Pacto Histórico.

Por lo pronto, arrancó el año con la más audaz de todas las decisiones que ha tomado en su condición de comandante supremo: el acuerdo de cese bilateral de hostilidades con 5 grupos violentos.

A pesar de los temores que ese paso suscita, estamos llamados a apoyarlo.