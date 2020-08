El comité del macroproyecto

El pasado 11 de agosto, en la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes se celebró una audiencia sobre el macroproyecto de Protección Costera, liderada por el representante Jorge Benedetti, en la que debatieron sobre las demoras en ese proceso de contratación y la reciente decisión de declarar desierto el proceso de selección.

No se trata de un tema menor, pues del macroproyecto depende en gran medida el futuro de Cartagena como destino turístico y la adecuada preservación de su zona costera, así como del patrimonio histórico, amenazados por la erosión y el cambio climático.

En el marco de la Resolución 441 de julio 29 de 2020 resultó desconcertante que, habiendo tenido la oportunidad de subsanar, los dos proponentes presentaran propuestas que no cumplieron con requisitos técnicos comunes, como las certificaciones de los residentes de obra, y que sus propuestas económicas no encajaran con lo dispuesto en el presupuesto por la UNGRD.

A no dudarlo, en algo tuvo que influir que el proceso de selección para el contrato de obra tuviera un atraso de más de siete meses, no imputables a los proponentes; también, que esa diferencia de la propuesta económica no haya sido solucionada o abordada con presteza, en la etapa de subsanación de requisitos que se planteó en el calendario contractual.

Vale recordar que, por el Convenio Interadministrativo 9677 de mayo 4 de 2018 que se firmó entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Distrito, se conformó un comité de supervisión de este acuerdo, conformado por un delegado del Distrito y uno del Fondo. Estos debían, entre otras cargas, realizar seguimiento sobre el cumplimiento de su objeto y de los actos jurídicos que de este se derivaren, entre los cuales están los ocho contratos inherentes al macroproyecto, incluyendo el de obra.

También se indica en ese documento el deber informar sobre situaciones que pudieran afectar la ejecución del convenio y, en particular, informar oportunamente al Distrito cualquier dificultad que se presentara en su desarrollo, así como las acciones correctivas a adoptar, lo que despierta el interés por saber qué pasó con las reuniones y actas de estos seis meses de 2020 en el proceso licitatorio y el seguimiento que corresponde al comité, así como con la obligación de brindar información al Distrito sobre dificultades en la ejecución del proceso contractual.

También es conveniente conocer, en punto de la licencia ambiental del proyecto, expedida en 2017 por la ANLA, cuáles han sido los avances y cumplimiento de sus disposiciones en la etapa previa al inicio de obras, incluido el convenio hecho con PNUD para los compromisos sociales, y con la Universidad del Norte para lo arqueológico, sabiendo que, de los cinco años de vigencia de la licencia, pronto se cumplirán los primeros tres.

Conviene que la UNGRD anime las reuniones del Comité de Supervisión del Convenio, junto al Distrito, y mantener informada a la opinión sobre los avances y vicisitudes del macroproyecto, para conferirle a este el ambiente de tranquilidad y confianza que se reclama.