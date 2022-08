El contrato realidad

La semana pasada se acordó entre el Gobierno y los gremios del país el aplazamiento de la reforma laboral para 2023 pues las fuerzas en derredor de los debates parlamentarios estarán fijadas en la Tributaria. Ese aplazamiento permitirá una mayor discusión en relación con algunos aspectos centrales de la reforma al régimen laboral, de entre las cuales se encuentra la propuesta en cuanto a que el contrato de prestación de servicios paulatinamente debe ir desapareciendo.

Tiene razón la ministra en que el contrato individual de trabajo suele ser ocultado bajo la apariencia del de prestación de servicios; pero en ningún caso esta segunda figura es una modalidad de las que regula el código sustantivo del trabajo y, por ende, no es ni mucho menos una especie aparente del contrato de trabajo.

No se entiende entonces la afirmación de que la razón para desaparecer el de prestación de servicios sea porque no brinda garantías suficientes para el trabajador. Esto no es exacto. Y la razón es muy sencilla: la prestación de servicios no es para nada un contrato de trabajo. De hecho, los empleadores que ocultan dicho contrato con uno simulado de prestación de servicios violan la ley laboral, pero también la civil.

Y es que el principal infractor de las referidas normas es precisamente el Estado, en todos sus niveles y entes territoriales (nacional, regional y local).

Con el cuento de las famosas órdenes de prestación de servicios (OPS) el Estado ladrón se puso a vincular al servicio público a verdaderos trabajadores de tiempo completo o de medio tiempo a quienes, para no reconocerles y pagarles sus prestaciones sociales, les asignó funciones públicas utilizando la invención de una figura defraudatoria y engañosa que le impone a los servidores oficiales, a los que no reconoce como tales, el deber de fungir como auténticos empleados, con horarios y bajo la continuada subordinación de los jefes de los despachos públicos, como si fueran profesionales o técnicos independientes que no ejercen el trabajo de manera personal y subordinada, cuando en la práctica, que es lo que se llama “el contrato realidad”, ejercen funciones permanentes, sin autonomía, y con real subordinación funcional como lo que son: verdaderos empleados.

Esa patraña del Estado se repite también entre empleadores abusivos del sector privado, normalmente en el informal y en la pequeña empresa, que usan una figura del derecho civil (el contrato de prestación de servicios) para ocultar los deberes que impone una verdadera relación de trabajo.

Lo que se requiere entonces es que el Estado abandone esa política torticera, engañosa e injusta, reconociendo como trabajadores (empleados públicos o trabajadores oficiales) a quienes, siéndolo, son tratados engañosamente como prestadores de servicios independientes, que es una figura autónoma y necesaria en el ámbito económico.