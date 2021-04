El debate sobre protección costera

El pasado miércoles 31 de marzo se adelantó el debate sobre el macroproyecto de protección costera, en el que los concejales plantearon inquietudes relevantes a los representantes de la administración distrital y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), sobre la verdadera situación de este.

Las obras de protección costera en Cartagena se han calificado como de las más importantes en el país para contrarrestar la amenaza del cambio climático, lo cual llevó a que el Gobierno central, a través de la Ungrd, en su calidad de ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), destinara 100 mil millones de pesos, que se suman a los 81 mil millones de pesos ya aportados por el Distrito dentro del marco del convenio interadministrativo N° 9677-PPAL001-257-2018.

Conforme con lo explicado por el director encargado de la Ungrd, ya se han ejecutado $6.000 millones en diferentes subcontratos que hacen parte del desarrollo del proyecto, y que en la actualización de los valores del contrato, se ha determinado que faltan $15 mil millones de pesos para culminar las obras, que ahora se deberán buscar en otras fuentes.

Varios interrogantes quedaron en el aire, como, por ejemplo, el impacto socioeconómico hacia las comunidades que viven del día a día en el corredor de las playas que tendrán frentes de obra; o el impacto sobre la movilidad en el transporte de materiales y el eventual deterioro de las vías, así como la efectividad real de que, una vez terminado el proyecto, las avenidas Santander y Primera de Bocagrande no continúen inundándose por efectos de marea alta y el ascenso del nivel del mar, frentes fríos, etc., aspectos que fueron visionados en el plan 4C; o que la funcionalidad integral de la protección pueda cumplir con su objetivo final al dejar de construirse dos de sus estructuras o espolones y, con ello, no se obtenga la protección completa del litoral.

De la misma manera, es necesario que se aclaren los puntos que varios de los asistentes plantearon sobre la ejecución completa del macroproyecto, singularmente en torno de posible detrimento patrimonial, considerando que no se convierta en otro proyecto de gran magnitud, pero con pesadas frustraciones, tal como ocurrió hace ya 17 años con la vía Perimetral, diseñada para 14,17 kilómetros bordeando perimetralmente la ciénaga de La Virgen, pero de la que se construyeron solo 3,5 kilómetros, quedando aún pendiente la terminación de 10,67 km.

Frente a tantas dudas, importa entonces que el Concejo, la administración distrital y el Comité de Seguimiento al Convenio, se acompañen institucionalmente de expertos como Invemar, CIOH, Universidad de Cartagena y la Universidad Escuela Naval con su Facultad de Oceanografía, para que se despejen las dudas, se visibilicen las actuaciones y se realicen rendiciones de cuentas públicas de los recursos.