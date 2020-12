El éxito de la informalidad

Pocos casos recientes como el de la inauguración de un establecimiento de comercio construido en el sector Cielo Mar, detrás del edificio Morros 922, a pesar de las imputaciones que se endilgan a su(s) propietario(s) por supuestamente haberlo edificado sin el cumplimiento de las normas vigentes, sirven como ejemplo para mostrar el fracaso de la abundancia de leyes y autoridades en el ejercicio del poder estatal.

En efecto, sin que El Universal tenga certeza de quién tiene la razón, pues no conocemos un pronunciamiento definitivo sobre el caso, es fácil colegir que no funcionó el principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, ni sus relaciones con la sociedad civil.

Se sabe que vecinos del sector se opusieron a la obra por considerar que no cumplía con los permisos requeridos para operar. Aparentemente, de poco les valió actuar como sociedad civil bajo los parámetros respetuosos de la ley, pues no lograron la suspensión de las obras a pesar de señalar que la playa fue invadida con elementos no autorizados, lo cual resulta más curioso si la Capitanía de Puerto de Cartagena informó que desde septiembre se constató que la obra se encontraba en un área con características técnicas de playa marítima y zona de bajamar; es decir, que el Distrito no habría tomado las acciones contempladas en las normas aplicables.

Como no conocemos la posición de la Alcaldía de la Localidad 2 sobre el caso, no cabe un pronunciamiento de fondo, pero sí permite colegir que urge contemplar una modificación al procedimiento para suspender obras que puedan faltar a la debida formalidad, anejo a un trámite expedito para que la investigación y pronunciamiento minimicen, por una parte, el desprestigio de las autoridades por su aparente inoperancia; y, por la otra, los daños que una suspensión prolongada le irrogan a un empresario que estaría haciendo las cosas conforme a derecho, como pudiera ser este el caso.

Si se llegara a concluir, después de las investigaciones que cursan, que el empresario hizo las cosas bien, y que el quiosco funciona conforme a derecho, por esa descoordinación y demoras, habrá sufrido un daño en su reputación. Pero si se resuelve que la construcción es ilegal, la afectación a la comunidad sería plausible, con el demérito del prestigio esta vez del mismo Estado, incapaz de actuar con prontitud ante la irregularidad.

En este último caso, que es el más común en la ciudad, se estaría repitiendo una constante nuestra, y es que la sobreabundancia de normas y controles aúpan el triunfo de la informalidad. Entre más reglas y más autoridades con competencias sobre un mismo territorio haya, más oportunidades para desconocerlas. Y entre más incapacidad acuse el Estado de generar condiciones para la formalización mercantil, más oposición habrá a que se ejerza su autoridad sobre la inventiva subrepticia o ilegítima de los ciudadanos.