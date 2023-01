El fracaso de un modelo

No debería necesitarse de más muertes o lesionados en las aguas de Playa Blanca o de Cholón para reconocer, sin tapujos, que el modelo de turismo que rige en esos balnearios, es un fracaso.

Probablemente se dirá que no es cierto porque muchos ciudadanos sustentan sus familias con los bienes y servicios que se venden o alquilan en esas zonas insulares. Esto, por supuesto, es una falacia si se llega a la incontrastable conclusión en cuanto a que difícilmente puede ser sostenible un destino turístico en el que se repiten y repiten accidentes horribles, evitables todos.

Valdría la pena averiguar en cuántas ciudades marítimas del mundo hay tantos y tan frecuentes accidentes, con muerte y lesiones graves incluidas, o sitios en donde más expuestas están las personas, tanto residentes como visitantes, a artefactos navales de alquiler para paseos divertidos, como los que se padecen en la jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias; tal vez encabecemos otro listado oprobioso.

Y no hay que hacer un recuento distante de esos accidentes para respaldar estos crudos asertos; baste citar algunos de los que han ocurrido en días recientes.

El video en que un hombre, con razón muy molesto, recrimina la irresponsabilidad de un lanchero en Playa Blanca cuando la embarcación que conducía por poco termina encima de adultos y niños que disfrutaban de un baño a la orilla del mar, invita a preguntarse cuántas veces ocurren ese tipo de incidentes y por qué los protagonizan pilotos que ya tendrían que ser diestros en la tripulación de estas motonaves.

O el rescate que Guardacostas hizo este sábado a los pasajeros de una lancha que se zozobró en cercanías al corregimiento de Caño de Loro.

O la tragedia en la que se convirtieron estas vacaciones para una familia proveniente de Manizales, por el accidente que una niña de 12 años sufrió el 1 de enero, cuando paseaba sobre un inflable acuático halado por una lancha en la ciénaga de Cholón, cuando chocó con un barrote ubicado en zona de amarre de embarcaciones.

De nada vale que los visitantes de esas playas pidan a las autoridades ejercer mayor control sobre lancheros y alquilantes de motos acuáticas, ni que líderes comunitarios de las zonas insulares pidan la instalación de boyas para delimitar las zonas de bañistas y embarcaciones, o que pidan puestos de información o de primeros auxilios, mientras no haya forma de que la autoridad, de manera pronta, privilegiando la vida y la seguridad en el respetable mar o en sus playas, pueda adoptar medidas que no se les permite por las exigencias de consultas previas, o porque la autoridad en el territorio es el Consejo Comunitario y no el Estado colombiano, o de autoridades ambientales que demoran sus autorizaciones como si se tratara de un mero proyecto turístico.

Y pensar que ese antimodelo es admirado en Bogotá y está en camino de que se replique en las islas.