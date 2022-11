El futuro de las exploraciones

De la entrevista que nos ofreció el presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Andrés Felipe Bitar Arrázola, podemos extraer importantes conclusiones que despejan varias de las dudas que han sembrado declaraciones de distintos voceros del nuevo Gobierno.

La primera es la ratificación de que la exploración y explotación de hidrocarburos continuará como va, es decir, se persistirá en la ejecución de los contratos suscritos hasta la fecha.

Aun cuando tras las primeras declaraciones de la entonces nueva ministra de Minas y Energía se entendió que no se continuaría con la ejecución de los contratos vigentes, lo que provocó un cataclismo en la industria petrolera y de gas, que inició el peor periplo de pérdida de valor de empresas como Ecopetrol y un golpe impensable en la economía nacional del que aún no nos hemos recuperado, ya está más allá de toda duda que esa primera interpretación no va a ocurrir.

Se echa de menos que el Gobierno se hubiese demorado tanto para aclarar ese punto, si nos atenemos a la disminución de la valorización de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York, a pesar de los vientos favorables que para las empresas petroleras y de gas han venido soplando en los mercados públicos de valores.

La duda entonces aún persiste en torno de si se firman o no nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y la consecuente explotación de los hallazgos que de estos resulten, lo cual sigue bajo análisis de los ministerios de Minas y Energía, y Hacienda.

Sin embargo, se abriga la ilusión de que la balanza entre el sí y el no, se vuelva a inclinar por el “sí” en torno de nuevas aventuras de exploración tanto en el continente como en costa afuera, pues así lo han dejado entrever declaraciones del ministro de Hacienda y, en cierto sentido, de la ministra de Minas y Energía.

Por eso, cobra mucha importancia la opinión técnica de la ANH, según lo podemos entender de las declaraciones que nos dio su presidente encargado, quien categóricamente ha aclarado que jamás ha sido el interés del Gobierno detener la exploración y explotación de hidrocarburos, al punto que se puede decir, en cuanto a la firma de nuevos contratos –que hasta ahora se había percibido como no factible–, que esa decisión aún no está escrita en piedra.

Estamos convencidos de que si la ministra de Minas y Energía, y mejor aún, el propio presidente Gustavo Petro afirman lo más pronto posible que con tal de preservar la seguridad y la soberanía energéticas de Colombia, el Gobierno estaría dispuesto a autorizar nuevos contratos exploración, no solo se revalorizaría la acción de Ecopetrol, para beneficio de los intereses económicos de la nación y de sus miles de accionistas; también nuestra moneda se apreciaría en aquella porción de su desvalorización que no depende de factores externos o macroeconómicos.

Ojalá que estemos cerca de ese día.