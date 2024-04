En la semana que hoy concluye sucedieron varios eventos académicos de alto nivel, de los que pueden extraerse conclusiones sobre las realidades energéticas y, singularmente, sobre su transición hacia fuentes renovables, así como la importancia del gas en ese inatajable proceso.

Ya sabemos que no será posible una transición rápida, a pesar de que es lo deseable. Por el contrario, insistir en dar un mensaje de que es factible alcanzar pronto las emisiones cero carbono no solo es una falacia, sino un engaño.

Tal como lo narró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, si no se considera una transición energética multidimensional, que tenga en cuenta los mercados, el clima, la tecnología y la geopolítica, no podrá ser un proceso controlado, autosuficiente y pragmático.

Cómo contarles a los más de 10 millones de colombianos que tienen que seguir usando la leña o el carbón para cocinar y calentar el ambiente, que esas formas vetustas de preparar los alimentos o mejorar el clima circundante no tienen cabida hoy en las mentes de quienes exigen que desaparezcan el petróleo y cualquier otra fuente fósil de energía.

La realidad..., es la realidad la que tiene que pesar a la hora de adoptar decisiones estratégicas para hacerle frente a las exigencias del cambio climático, de la preservación del ambiente y la reducción de las emisiones de efecto invernadero cuando se nos plantee a los colombianos qué se va a hacer con los combustibles fósiles y si se abandonan precipitadamente las faenas de exploración de petróleo y gas natural, como si no tuviéramos reservas que nos permitirán continuar como una de las naciones privilegiadas que pueden afirmar, sin tapujos, que somos soberanos energéticamente.

De nada nos sirve estar seguros que tendremos esos recursos en los años inmediatos si no somos capaces de garantizarles a las nuevas generaciones que no se quedarán sin estos y que, por un mal entendimiento de lo que es el compromiso con la preservación del ambiente, les vamos a privar desde ahora de esa soberanía o independencia, que solo es posible si actuamos sin fanatismos o extremismos, frente a las realidades de que somos un país de muy baja contribución a la contaminación por la exploración y explotación de fuentes no renovables.

Tiene sentido que planeemos comprar gas a Venezuela, por ejemplo, si y solo si no hay un negocio espurio detrás, que vaya a enriquecer impunemente aún más a los sátrapas que encabezan el régimen vecino, y a socios en Colombia, y que el precio será tan económico y la calidad tan espléndida que le saldría sustancialmente más ventajoso a nuestra nación, que adquirirlo en un país extranjero más confiable, o mediante la extracción en suelo patrio.

Habría que castigar al Gobierno si tenemos que llegar a fuentes externas habiendo hoy la posibilidad de resolverlo con exploración, extracción y transformación en suelo propio.