El general y el candidato

Está por fuera de toda duda que los miembros de la Fuerza Pública no pueden intervenir en actividades que revelen participación en política mientras estén en servicio activo.

De conformidad con los artículos 127 y 219 de la Constitución Política, la Fuerza Pública no es deliberante, razón por la que sus miembros no pueden intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, ni tomar parte o posiciones en controversias políticas.

Es seguro que el general Zapateiro tiene claras esas prohibiciones y que no las desconocía al momento de trinar en respuesta a las afirmaciones de suyo injuriosas del candidato Gustavo Petro, quien lanzó improperios genéricos contra altos miembros del Ejército sin individualizarlos.

Según la jurisprudencia, los militares en servicio no pueden participar en los debates electorales porque debe preservarse el principio de imparcialidad de la función pública, la no apropiación del Estado por uno o varios partidos, la prevalencia del interés general sobre el interés partidista, la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas, y a no participar en las disputas electorales apoyando o rechazando una causa, una organización política o un candidato.

Por lo tanto, es de suponer que al haberse atrevido a fustigar al aspirante del Pacto Histórico era consciente de los efectos que causaría en la opinión pública, en la campaña electoral y en su relación jurídica frente a la Procuraduría y organismos disciplinarios a los que está sujeta la calificación de su conducta como comandante del Ejército.

Podría entonces especularse que amparará sus polémicas afirmaciones en esa línea sutil que hay entre la prohibición de participar en controversias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y el derecho a defender la gestión a su cargo y de ofrecer respuestas a quienes cuestionan sus ejecutorias o las de las Fuerzas Militares.

Si la prohibición a los empleados del Estado de tomar parte en “controversias políticas” prevista en el Artículo 127 constitucional, hace referencia a controversias de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y no a deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general, seguramente el comandante del Ejército encontrará allí su espacio de defensa, pues es claro que una acusación tan grave como la espetada por el candidato Petro justificaba una respuesta, pues no se trató de una controversia política, sino de la imputación de hechos punibles. Pero esto es algo que compete definirlo a los órganos de control disciplinario.

Ahora lo que corresponde es que tanto los candidatos opositores al actual Gobierno, como los servidores públicos de alto rango que lo conforman, obren con la mayor moderación que se depreca en quienes tienen que dar ejemplo en la delicada coyuntura política por la que atraviesa el país.