Ante la inexcusable renuncia de los parlamentarios a ejercer la potestad de proveer normas sobre los temas más sensibles para los pueblos, la deriva del gobierno de las leyes hacia el gobierno de los jueces va tomando camino en buena parte de las democracias a nivel global. Y Colombia no es la excepción de esa tendencia.

Cada vez que a los salones de los congresos se llevan a discusión proyectos de leyes sobre los aspectos que suponen una agria discusión entre progresistas y conservadores, se suelen dejar en segundo plano las propuestas para darle paso a las discusiones y aprobaciones de rutinarias leyes sobre temas coyunturales, declinando en el deber de darle a electores y gobernados las normas que marquen el camino de la consolidación, reglamentación o exclusión de derechos que naturalmente les corresponde como principalísimo órgano de representación popular.

Cuando los legisladores declinan en ese deber, ese vacío se llena por otras fuerzas, de entre las cuales sobresalen las altas cortes, que suplen la representatividad de la voluntad popular que aquellos deciden no encarnar, asumiendo éstas la construcción de normas de conducta que no siempre interpretan el sentimiento o el pensamiento de sectores numerosos de destinatarios de sus decisiones, lo cual les genera malestar con la consecuente pérdida de confianza o legitimidad de las instituciones judiciales, y el sin sabor de que los jueces no sólo juzgan, sino que también legislan en clara sustitución de una de las ramas del poder público y con rompimiento del acendrado principio de la separación y colaboración armónica entre dichos poderes. Y coinciden en esta semana dos buenos ejemplos de esas tensiones.

A nivel internacional, la creciente discusión entre demócratas y republicanos por el reemplazo de la legendaria magistrada de la Corte Suprema de EE.UU., Ruth Bader Ginsburg, octogenaria fallecida el viernes pasado, que despierta la inquietud sobre si quien la reemplace garantizará un equilibrio entre los intereses a veces opuestos que defienden progresistas y conservadores, singularmente en visiones contrarias de la Constitución.

Y a nivel nacional, el reciente fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que ordenó proteger el derecho a la protesta de las “agresiones sistemáticas” de oficiales del Estado, que no sólo ha suscitado polémica entre los más connotados opinadores y grupos de interés, sino también entre los mismos magistrados, en todos los casos con una clara discusión sobre si un órgano del poder público puede dar órdenes a otro para actuar de una determinada manera imponiendo una forma de legislar, respecto del Congreso, o un estilo de administrar y gobernar, respecto del Ejecutivo, con lo cual se incrementa la confrontación de las tesis que reclama un papel más protagónico de los jueces a la hora de interpretar la Constitución contra las de quienes propugnan porque las reformas pertinentes para actualizarla corresponda al legislativo. ¿Están los congresistas y magistrados listos para dar este debate?