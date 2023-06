Decíamos ayer, en relación con el reciente discurso del presidente, en el que calificó como mentiras las que “sacaron” “porque hay una estrategia” para darle un golpe de Estado blando, que entendemos que se refería a los audios relacionados con las esputaciones del exembajador en Venezuela y las supuestas decisiones tomadas por su exjefe de gabinete y/o agentes del Gobierno.

No sabemos si son verdad o mentira los sucesos que se mencionan; pero es clarísimo que son presuntos hechos o, al menos, acusaciones de un exfuncionario del Ejecutivo que surgen del círculo más íntimo del presidente, y no de sus opositores.

El presidente también se refirió a que el “golpe blando” busca contener las “reformas de la justicia social en el Congreso”, y someterlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para encarcelarlo.

No parece lógico y, por ende, tampoco creíble.

Las reformas en el Congreso merecen ser debatidas. No lo necesitarían si no se refirieran a la prestación de servicios esenciales al pueblo, íntimamente vinculados a derechos fundamentales como los de la vida, la salud, el trabajo, el mínimo vital, la protección reforzada y la protección de la vejez, entre otros. Si estos temas no admiten una discusión profunda, sino que tienen que ser aprobados conforme con lo que piensan quienes ganaron las elecciones pasadas, pues estaríamos en presencia de un cambio radical en el modelo de organización política del Estado.

El presidente y sus seguidores no deben perder de vista que el actual modelo supone que el Gobierno presenta los proyectos y los congresistas los debaten; y mejor hacen su trabajo cuando convocan a distintos sectores sociales para escuchar sus opiniones; incluso, en algunos casos esto es obligatorio.

Si ello es así, pretender que el Congreso apruebe los proyectos como se presentan porque son formulados por el presidente que ganó las últimas elecciones, quien encarna el querer de quienes lo eligieron, es un despropósito constitucional. Por lo mismo, plantearlo así es partir del supuesto que se quiere gobernar con un modelo de poder distinto, que es el de partido único. Es conveniente que el presidente aclare si eso es lo que quiere, pues no se compadece con la percepción que de él tenemos, en cuanto a que es, prístinamente, un social demócrata.

En cuanto a la idea de que el golpe blando incluye el afán de “... destruirlo en la Comisión de Acusaciones para hacer lo mismo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel por un nuevo presidente no elegido por el pueblo...”, pudiera ser una idea de sus opositores. Y es legítima si tales consideran que el primer mandatario ha delinquido o infringido normas que ameritan ese tipo de investigaciones. Pero no debería temerle a eso.

En Colombia no existe algo más inofensivo que la Comisión de Acusaciones. Él debería saber que no existe ninguna posibilidad de que lo destituyan.