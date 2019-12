El informe de la Cepal

“’El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019’ sale a la luz en un contexto económico y social extremadamente complejo para la región. América Latina presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de los países y de los distintos sectores”.

Así comienza la presentación que la Cepal hace en su página web, del esperado informe preliminar que año tras año brinda sobre el comportamiento de la economía en el mundo latinoamericano.

No oculta la Cepal que la gran mayoría de los países latinos presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de sus actividades económicas, producto del menor dinamismo de la demanda interna, la baja demanda agregada externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales. Pero ese mal comportamiento macroeconómico no es nuevo, pues como lo señala la Cepal, viene soportándose desde 2014, lo cual se ha reflejado en caídas sostenidas del PIB per cápita de buena parte de las repúblicas latinas, disminución en la inversión, en el consumo per cápita, en las exportaciones, con su reflejo más doloroso en el deterioro continuado de la calidad del empleo.

La cosa es tan delicada que el periodo 2014-2020 será el de menor crecimiento económico en la región en los últimos 40 años.

Pero lo más llamativo del informe es la llamada de atención sobre los desafíos de la política económica en cada nación de la región, a fin de evitar que se estanquen en el ámbito económico y social, justamente cuando crecen las demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión, lo cual ha generado incluso estallidos inesperados y destructivos, como en Chile.

También causó sorpresa la manera directa como la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, abordó la presentación del informe preliminar al afirmar que “ante este escenario, la región no aguanta políticas de ajuste y requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (...) las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento, y en responder a las crecientes demandas sociales”.

Frente a tales perspectivas, el llamado de atención cae como anillo al dedo al gobierno del presidente Duque y a la clase dirigente nacional en momentos como los que vive el país, pues aunque Colombia es uno de los que se salva de esta visión turbulenta, no estamos por fuera de la conmoción social que recorre la porción del continente heredera de las lenguas romances.

La pregunta que flota en el ambiente es, ¿cómo lo hacemos en nuestro suelo?, porque la respuesta no sólo puede estar por la vía de la reactivación económica mediante un mayor gasto público en inversión y políticas sociales, sino en atender con creatividad y desprendimiento las demandas sociales. Y el asunto es de hondo calado, pues nada de lo que se proponga, incluso si se pone a pagar más a los que más tienen por más justo socialmente que suene, tendrá efectos reales si no hay un cambio de fondo en la manera impúdica en cómo se administran los recursos públicos, se transfieren y se redistribuyen.