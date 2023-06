El listado de problemas

Cada ciudadano ha hecho o puede hacer su listado de los problemas de Cartagena que le impiden superar el rezago social existente.

Hoy escogemos los seis propuestos por el investigador Jhorland Ayala García, publicados en Contexto el pasado 6 de junio, bajo el título ‘Cartagena, una ciudad inmóvil’, quien destaca que, a pesar de los recursos billonarios con los que cuenta el Distrito para inversión social, la ciudad no avanza y es notoria la baja capacidad de ejecución de nuestro sector público.

En el primer lugar del listado de Ayala está la ocupación ilegal de predios, que se agrava cuando las invasiones se establecen en lugares de riesgos no mitigables, como las faldas del Cerro La Popa, la Ciénaga de la Virgen o el Cerro de Albornoz. Podemos agregar a ese listado a Marlinda, Villagloria, la Loma del Marión, San Francisco, entre otros, que suponen una trampa para sus residentes en la medida en que las normas urbanísticas y la regulación de las empresas de servicios públicos impiden que el Estado desarrolle proyectos de vivienda o los autorice, o las conexiones a servicios públicos domiciliarios esenciales.

La ausencia de acceso a servicios públicos domiciliarios, singularmente a saneamiento básico, es el segundo problema para resolver en el listado de Ayala, en la medida en que al menos 25 mil hogares carecen de esta solución básica para la salud y bienestar de los más vulnerables, especialmente de los niños.

En el listado de Ayala sigue la educación, no sólo por el déficit de colegios; se necesitan 25 nuevas sedes escolares para atender la población estudiantil; también por la necesidad de torcer la tendencia negativa en los resultados en las pruebas Saber (antes, Icfes), o por la ausencia de una política concreta para lograr el bilingüismo.

El cuarto en el listado que revisamos hoy es la informalidad, de la que Cartagena registra la más alta de las cinco principales ciudades del país. Este problema no lo puede solucionar el sector industrial, que no es intensivo en mano de obra no calificada, salvo que el Distrito invierta en capacitación técnica y tecnológica en consenso con los programas que ofrecen los colegios públicos, el Sena y las universidades en la ciudad; con estos habría que revisar qué es estratégico enseñar.

En el quinto está la salud, sector que acusa un déficit mayúsculo en sitios de atención a pesar de la recuperación de varios centros de salud, por parte de la actual administración distrital.

Por último, tenemos las vías, parques y paseos peatonales, que se echan de menos, pues la ciudad desinstitucionalizada decidió crecer sin espacios públicos para la recreación, la actividad física y la movilidad.

Le agregamos al menos uno más: la inseguridad, que dejó de ser coyuntural cuando las mafias nacionales e internacionales decidieron convertir a Cartagena en sede del narcotráfico y la esclavitud sexual.

Y usted, ¿qué le agregaría al listado?