El nuevo acuerdo nacional

El presidente Gustavo Petro propuso este jueves, en la instalación de la segunda legislatura del actual cuatrienio constitucional, “un acuerdo nacional” para lograr las reformas sociales que promueve el Ejecutivo.

El propósito del acuerdo es alcanzar, en sus palabras, “un cambio hacia adelante”, agregando que dicho acuerdo debe pasar por el Congreso de la República, con lo cual se infiere que lo que se conquiste en el pueblo que participará en este nuevo proceso de diálogo general, necesariamente pasará por el parlamento.

Quiere decir lo anterior que ya no está en sus planes, al menos por ahora, lograr con la presión de las calles o a través del pueblo directamente, como con un plebiscito o una constituyente, lo que el Congreso le negó en la pasada legislatura. Se entiende entonces que los ministros y el presidente mismo liderarán un nuevo proceso de diálogo con las distintas fuerzas sociales, los partidos y movimientos políticos, y los congresistas, para negociar tales reformas... y aprobarlas.

Es una visión diferente a la que planteó el presidente cuando decidió, el abril 25 de este año, declarar terminada la coalición de gobierno con la que logró aprobar importantes proyectos de ley, como la reforma tributaria y el Acuerdo de Escazú.

En cierto sentido, esta propuesta de un nuevo acuerdo nacional es el reconocimiento de que ya no es del interés del Ejecutivo continuar sin aliados de otros partidos distintos al del Pacto Histórico; seguramente es consciente de que es más fácil asegurar la aprobación de sus reformas con una renovada coalición, que llamar al “pueblo popular” a las calles para lograrlo. También, que aún no tiene la fuerza para volcar a esas calles al número suficiente de seguidores como para doblegar la voluntad de los congresistas esquivos, a los que no ha podido amedrentar cada vez que amaga con llenar de pueblo las plazas de Colombia.

Veremos, en consecuencia, a un presidente y su gabinete muy activos en las comunidades, procurando animar a la celebración de un acuerdo más allá del recinto del Congreso, pues su concreta expresión de convocar “al país a un acuerdo en esos términos”, claramente es un mensaje de una nueva fase en la estrategia de gobernanza que se ha propuesto.

Por supuesto, no la tendrá fácil. En el periplo recorrido hasta ahora ha dejado muchas heridas. El maltrato a grupos de congresistas o a los presidentes de esas colectividades por varios ministros, la mayoría ya idos, le restará velocidad a la prisa con la que querría que se movieran sus iniciativas en esta nueva legislatura.

Algo similar pasará con la Sociedad Civil: por ejemplo, sus innecesarios, pero frecuentes ataques a los empresarios, gremios, prensa o, el peor de todos, a la clase media, calificada como “arribista”, enfrentará a los voceros del Gobierno, en las mesas del nuevo diálogo nacional, con prevenciones más que justificadas.