El perdón tiene diversos significados y dinámicas dependiendo de la dimensión en la que se conceda. Por ejemplo, si es en materia privada, perdonar es disculpar la ofensa recibida; si es en asunto económico, es dar por saldada la acreencia; y si es en materia jurídica, supone la remisión de la pena merecida.

Como el efecto del daño antijurídico reclama sanción legal, es bastante improbable la expedición de normas que conlleven la conmutación de penas. Por eso, los indultos, amnistías y figuras que pueden concluir con la remisión de las justas sanciones, son tan excepcionales y complejas.

Lo regular es que, una vez la culpabilidad del individuo se comprueba al haberse vencido en juicio, se aplique la condena adecuada al caso concreto. Estas son reglas básicas de un Estado democrático, justo y ordenado.

Pero existen circunstancias excepcionales en las que el Estado desiste de la aplicación de la pena regular y opta, o por la remisión total de las condenas, o por penas alternas indulgentes que abrevian las sanciones para hacer atractivo el sometimiento a la justicia estatal de personas que ordinariamente serían acreedoras de sanciones penales.

Aunque en otros países es posible el perdón a condenados por corrupción, acá no existe esa figura. Por lo tanto, puede entenderse que el perdón social es diferente. Aunque la expresión es ambigua, porque no está definida en el derecho colombiano (pues tampoco existe como figura institucional), habría que interpretarla como la indulgencia que una comunidad le confiere a quien es responsable de un daño al colectivo, que le ha valido una condena judicial. Por lo tanto, se trata de un componente sociológico, que no pende de una regulación legal, sino de benignidad o condescendencia individual, o la social generalizada.

Así las cosas, no se entiende la propuesta de perdón social que le formularon a miembros de la campaña del Pacto Histórico uno o más condenados por corrupción, o que alguno de sus partidarios les ofreció a estos.

Explorar la atractiva idea de la posibilidad de un perdón general con condenados por apropiación de recursos estatales que conservan alguna fuerza votante en medio de una campaña presidencial, sin antes proponerla de cara a los electores, despierta más que justificadas suspicacias, máxime cuando la experiencia reciente ha demostrado que el arrepentimiento o cambio de comportamiento de los responsables de descarados desfalcos causa tensión entre las dimensiones individual y social del perdón.

La propuesta es entonces polémica. Por lo mismo, si no se explica con suficiencia, puede sonar a escabrosa táctica política, lo cual sería un craso error, pues los votos que podrían sumar los eventuales beneficiarios son, por mucho, menos de lo que puede perderse de otras vertientes políticas, como la centro izquierda, tan crítica de los corrupción en el debate en curso.