El polígono de Las Velas

No siempre la Justicia debería tener los ojos vendados. Por el contrario, cuando se le ponen de presente hechos que son de alto interés ciudadano pudiera quitarse el velo y ver más allá de las formas, para que desentrañe lo que hay detrás de las historias que le cuentan.

Por estos días, como pasa muy de vez en cuando, le correspondió estudiar uno de esos casos que ponen a prueba todo el sistema. Le tocó a Temis decidir si privaba de la libertad, por condena, a un grupo de ciudadanos que participaron en la venta que hizo la Alcaldía al Hotel Dann, de 243,75 m2 del llamado polígono de Las Velas, espacio contentivo de la piscina y un salón construidos 40 años antes, un área registrada como baldío en 1999, esto es, 10 años antes de la venta, y 4 desde que el Acuerdo 30 de 2006 declarara el de baldíos como un programa distrital, todos los actos administrativos revestidos de la presunción de legalidad.

La diosa tendría que haberse percatado que, entre los individuos sentados ante su estrado, había ciudadanos que le han hecho homenaje a la decencia. Se esperaba que tuviera la agudeza de percibir que le pedían ordenar privar de su libertad a esa extraña clase de personas con vocación de servidores públicos, carentes de avidez por el dinero y que no priorizan la acumulación de bienes materiales. O de darse cuenta de ciertos asuntos de fondo.

No se dio cuenta, por ejemplo, que cuando una tesis en derecho administrativo es polémica, tal como es la discusión sobre la naturaleza jurídica del bien objeto de un negocio jurídico estatal, se puede cometer una injusticia al escoger la interpretación punitiva, máxime cuando es sabido que no es cierto que los bienes de uso público no puedan mutar a privados.

Tampoco quiso percatarse que el precio de un inmueble se encuentra afectado por las limitantes que impone el interés preferente de quien es su tenedor, máxime cuando, por normativa urbanística vigente, no podía ser edificado, lo que depreciaba significativamente su valor. Por eso y más sorprendió la extraña rigidez de Temis.

Su antagonista, Eris, debe andar por allí encantada. Celebra que esta vez la diosa le haya ayudado, tal vez sin proponérselo, a difundir un mensaje que siempre ha sido de su cosecha y que Temis desprecia. Eris no quiere gente escrupulosa en el servicio público; ese escenario es sólo para sus perennes contertulios, donde la decencia no es bienvenida.

Se pide que Temis permanezca con sus ojos vendados, para que sea imparcial en sus decisiones con una balanza igual para todos, blandiendo su espada severa para castigar a los culpables. Tal vez por eso a veces no se percata de tantas cosas; tal vez por eso hoy tantos de sus aliados concuerdan en que no tiene sentido el servicio público, porque en este sensible asunto no fue capaz de ver diáfanos elementos que acreditan la ausencia de culpabilidad.

Sí, en verdad que hay casos en que es la Justicia la que se pone a prueba.