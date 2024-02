El pasado 31 de enero se cumplió el primer mes de la nueva administración distrital. Nadie podrá negar que resultó frenético. Puso en evidencia que Dumek Turbay y su equipo del empalme asumieron con inusual compromiso el deber de llegar, no solo bien informados sobre la marcha de la Alcaldía y sus dependencias; también sobre el propósito de ejecutar actos concretos de gobierno desde la primera hora del periodo.

Funcicar, a través de sus Observatorios (a la Transparencia de la contratación estatal, al Concejo, a la Gobernabilidad) y el programa VigilaCartagena, rindió un informe que muestra con acierto este primer periplo de la gestión de la administración «Unidos para avanzar», en el que destacó 5 aspectos centrales, a los que nos referimos adicionando algunas anotaciones que en este editorial hacemos:

Fase de alistamiento sin precedentes, en el que vinculó a varios actores de la sociedad civil, con la ejemplar colaboración de la anterior administración, salvo lo que tuvo que ver con los actos tradicionales que el anterior alcalde inobservó;

Arranque eficaz, con victorias tempranas, como la Cuadrilla del alcalde, Guerra Frontal contra los Huecos, Vive tu Plaza, Plan Titán 24; sin embargo, surgieron dudas, aún no aclaradas con suficiencia, sobre el origen de la financiación de varias de las acciones emprendidas, porque no se habían reanudado procesos contratados en 2023, y no se tenía personal por OPS vinculado a la administración, con lo cual quedó en el ambiente la recepción de donaciones sin que se conozcan los mecanismos legales empleados para tales logros, en caso que las haya habido.

Medidas y proyectos adoptados, con la expedición de decretos audaces, que rompieron la penosa inercia en la que se encontraba la ciudad, tales como la eliminación del Día sin moto, cambio de pico y placa, medidas de restricción y control en el Centro Histórico para contrarrestar la explotación sexual y el consumo de estupefacientes en plazas y sitios turísticos, etc. Algo similar con el pronto proyecto de acuerdo para la creación de un Instituto comunal y la Secretaría de Turismo.

Nuevo clima de gobernabilidad y gobernanza, con un relacionamiento respetuoso y fructífero con la Sociedad Civil, el Concejo Distrital, la Gobernación de Bolívar, y algunos ministerios y embajadas. Se destacan los 4 consejos de gobierno con su gabinete distrital y autoridades nacionales, dos de ellos descentralizados bajo la estrategia ‘Encuentros Barriales”; y,

Primeros contratos, relativos a salvaguardar el inicio del año escolar, las festividades de la Candelaria y la reactivación en la ejecución de obras.

Lunar gris hasta la fecha, el proceso express, con único oferente y en un plazo ridículo, que realizó el IDER por $880 millones con una Esal. El alcalde debe una explicación. El tema ambiental, por su importancia, merece una mención aparte.