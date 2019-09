El programa Media Técnica

La educación de calidad en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la superior, es la inversión con la más alta rentabilidad social e individual. Es, también, el mejor impulsor de movilidad social, pues quienes la reciben pueden aprovechar de mejor manera las oportunidades laborales y emprendimientos que se presentan en el territorio.

Es necesario que los gobernantes de turno entiendan esto para que la educación sea la prioridad en las agendas de gobierno. Es que no puede seguirse tratando la educación pública de niños, adolescentes y jóvenes como un tema de menor categoría, como hasta ahora en la práctica ha sido administrada en nuestro medio, tal como lo demuestran los vergonzosos resultados de las pruebas aplicadas por el Estado.

Es urgente que se priorice la educación en Cartagena y Bolívar, que se realicen las inversiones requeridas para el mejoramiento de la infraestructura, para invertir en tecnologías educativas, para contratar a los mejores profesionales como docentes y para mejorar las capacidades de los actuales.

Los niños y jóvenes de Cartagena merecen recibir una educación de calidad, pertinente, moderna, que forme seres íntegros, con competencias en el hacer y en el ser, con principios y valores para que se integren a la sociedad de forma productiva y constructiva.

Se requiere que los gobernantes pongan la educación en su agenda como el tema más prioritario e importante, y asignen en los presupuestos los recursos para mejorar las condiciones de las instituciones educativas, para nombrar a la totalidad de los docentes desde el primer día del periodo escolar, y no meses después de haber iniciado el año escolar, afectando profundamente la calidad de la educación y promoviendo la deserción, como ha pasado en el caso del programa de Media Técnica que se ha venido desarrollando año a año en convenio del Sena con la Secretaría de Educación Distrital.

En efecto, mediante este programa se forman estudiantes de las escuelas oficiales de décimo y undécimo grado, para que salgan como bachilleres técnicos, propiciando que, una vez egresen, puedan integrarse prontamente al mercado laboral.

Sin embargo, como lo informamos el pasado viernes, este año no ha sido posible llevar a cabo el programa porque la Secretaría de Educación no ha contratado a los docentes de la Media Técnica que le corresponde proveer, de manera que no se ha podido cumplir con las fases de formación y, por ende, el Sena no podrá certificar a los esperanzados estudiantes.

Aunque no se ve cómo puede a estas alturas implementarse exitosamente el programa tan cerca de culminar el año escolar, debe hacerse el mayor esfuerzo para que se provean los docentes que hacen falta.

Este es un ejemplo clásico de cómo no puede dejarse en segundo plano aquello que puede darles a los alumnos pobres, la posibilidad de acercarlos prontamente al mundo del trabajo. La Secretaría de Educación debe revisar qué pudo haber hecho mejor para que esto no pasara. Y no está de más que ofrezca las debidas explicaciones.