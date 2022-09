Revuelo nacional provocó esta semana la intervención del ministro del Interior en el municipio de Padilla (Cauca), a cuyos habitantes les alentó a que convoquen movilizaciones populares para presionar al Congreso a que se apruebe la reforma tributaria.

Según sus palabras, que se aprecian en un video que se hizo viral, cabe “... incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta, el que entendió, entendió”.

Ante airadas reacciones en redes sociales por las declaraciones del ministro Prada, de entre quienes lo descalificaron por estar incitando a la violencia y a la presión indebida para la aprobación de normas legales, el jefe de la cartera del Interior contestó que sus declaraciones no incitaban la violencia, pero que sí instan a convocar el apoyo de la comunidad para que se mantenga vigente el sentimiento democrático de apoyo al cambio.

Ayer el ministro, ante las inquietudes que suscitaron sus afirmaciones, morigeró el mensaje de sus primeras afirmaciones, lo que tranquiliza, en la medida que le dan un tono menos beligerante a quien maneja la cartera del Interior, entre cuyas funciones principales están precisamente las más reiterativas en cuanto al consenso y el diálogo social, incluidas las de “trabajar en la integración de la nación con las entidades territoriales y, en seguridad y convivencia ciudadana”.

Es clarísimo que hay que recaudar recursos para financiar las arcas públicas y no es equitativo que se recojan en la base de la pirámide; así mismo, que el mayor peso no puede estar en las clases trabajadora y media, sino en los que tienen mayor capacidad de pago; pero las reglas del juego democrático indican que el proyecto que se debe aprobar no necesariamente debe ser del mismo tenor del texto que fue presentado por el Gobierno, pues entonces querría decir que no tiene sentido el diálogo que el propio presidente Petro y el ministro de Hacienda han abierto con amplitud con todas las fuerzas sociales.

Partir del supuesto de que es natural que desde el Gobierno se inste a las comunidades a presionar con protestas a los legisladores para que se apruebe una reforma que se va a aprobar, pero con un texto que no será el mismo que fue presentado al parlamento, sería tanto como abrirle paso a que por la vía de las protestas se lleve a los congresistas a adoptar decisiones, o a que se abstengan de hacerlo.

La sensibilidad de la población está en un momento delicado; el que, por ejemplo, el vocero de los ganaderos llame a la movilización solidaria de su sector contra las invasiones, o que líderes indígenas animen a los invasores a recuperar lo que les perteneció a sus antepasados son apenas muestras de hacia dónde pueden tomar camino las expresiones de insatisfacción ciudadana, si los mensajes desde la cumbre del poder vienen cargados de dosis que son fáciles de entender para el que quiere entender.