El ranking de mejores playas

Ayer publicamos la lista de mejores playas en Latinoamérica, según el ranking del Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas (CIFPLAYAS), una organización que no se queda en los factores de medición tradicionales, como la excelencia o las preferencias o percepciones de los usuarios o la popularidad en redes y otras variables subjetivas.

Este ranking va más allá al tener en cuenta un marco robusto de priorización que parte de la definición de calidad ambiental de playa, entendida como el estado de este sistema socio natural en un momento preciso, en términos de funcionalidad del ecosistema y satisfacción de las necesidades humanas.

Este ranking incluye la valoración por sectores (playas urbanas, poblados y rurales), y se ponderan cuatro factores (recreación, protección, conservación y el sanitario).

Duele que en el listado, siendo Colombia un país con dos océanos y hermosas islas tropicales, no aparezcan, salvo Manzanillo (en Providencia), otras de sus playas en los listados dentro de las tres categorías por sectores (figura entre las primeras 5 rurales).

Aunque es una noticia que agrada, es para preocuparse que solo otras dos playas quedaron incluidas, pero esta vez en el listado de las 10 mejores playas urbanas del Caribe, en el ranking: Spratt Bigth (en San Andrés) y, oh sorpresa, la de Castillogrande, que además figura como la tercera mejor playa de Colombia, y en el puesto 29 del listado de América Latina.

Por el contrario, no sorprende que en ese listado general figure en el penúltimo lugar Playa Blanca, en Barú. Habría, por supuesto, que celebrar que quedó incluida en el listado, pero conviene que el Distrito y, por qué no, el Gobierno nacional, analicen a qué se debe que no está entre los primeros lugares cuando es, o era, de lejos, la más hermosa de nuestras playas rurales y la de mayor potencial para ser visitada y catalogada como un destino de clase mundial.

Los problemas que sucintamente se identifican en el estudio de CIFPLAYAS son contundentes e irrebatibles: su extensa playa, de casi 4 kilómetros, con arena blanca de origen marino y agua turquesa, que hace parte del límite de uno de nuestros parques naturales, solo deja unos metros de arena por la ocupación de decenas de restaurantes y hostales en madera, playa a la que se accede caóticamente por vías terrestre y marítima con muy poco control, con un complejo de pequeñas lagunas en su parte posterior con muy alto nivel de contaminación. Y esta frase final es contundente: “... A pesar de su potencial natural, la gestión es prácticamente nula...”; ¿quién podría discutir esa conclusión?

Obviamente, figuran en los primeros lugares de todos los listados las playas de Cuba, en donde el régimen no permite desorden alguno ni abusos ni ausencia de gobierno y autoridad y, en donde nada, ni la música, se deja a la improvisación.

¿Algo para mejorar?