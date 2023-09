El retorno de Laura Sarabia

La exjefe de Gabinete en el Palacio de Nariño se acaba de librar de atender la diligencia de interrogatorio a la que debía asistir este martes 5 de septiembre, dentro de las investigaciones que se adelantan por la presunta sujeción indebida a pruebas de poligrafía de Marelbys Meza, la niñera que laboró en la vivienda de Laura Sarabia.

Su designación como jefa del Departamento de Prosperidad Social tuvo como efecto la pérdida de competencia de la Fiscalía para investigar su conducta, que ahora corresponde a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Nadie puede afirmar que esta fue la razón por la que, contra todo pronóstico, retornó a un alto cargo en el Ejecutivo central; o que se explica porque la diligente funcionaria, de la más alta confianza del presidente de la República, conoce las intimidades que circundan el Palacio de Nariño, con lo cual tenerla cerca impediría alguna liberación de información altamente comprometedora, secreta o confidencial.

Lo que sí es posible afirmar es que el reciente nombramiento y la posesión de quien en tiempos de su rutilante paso por la jefatura de Gabinete fuera calificada como la mujer más poderosa de Colombia ha sido recibido, en alguna parte de la opinión, como una afrenta contra el fino decoro que debe caracterizar todo acto surgido del solio presidencial.

Esta designación, sin que se hubieran aclarado medianamente los problemas judiciales y disciplinarios que llevaron a la exjefe de Gabinete a separarse de ese cargo, deja en el ambiente una sensación de provocación y de desdén frente al cuidado de la imagen que un buen gobierno debe proyectar hacia los gobernados y la comunidad internacional.

Es que no solo no se conocen los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral sobre presuntos hechos indebidos en los que se menciona el nombre de la novel funcionaria. El retorno al alto Gobierno de Laura Sarabia sin que alguna de esas situaciones se hubiera aclarado, ha suscitado, con razón, toda suerte de críticas y posan un manto de sospecha sobre por qué el presidente consideró indispensable que sea la persona al frente de la entidad que ejecuta los programas sociales más importantes del Estado.

La doctora Sarabia está en los prolegómenos de su vida pública; le ha tocado pasar por vicisitudes en extremo polémicas; pero, ya estando en un cargo que habría sido más prudente que no buscara o aceptara, y aún teniendo por delante toda una vida de realizaciones, cabe esperar que tenga la debida sensatez como para que en esta ocasión haga una gestión cuidadosa y admirable, que limpie su nombre y salve su prestigio, para que no atestigüe los peores temores que sus detractores tienen, de tal manera que esta nueva posición no se convierta en ocasión de vergüenza ni en cuanto al concepto de servicio público ni para los suyos.