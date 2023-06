El retorno del secuestro

Ayer, comentábamos la tragedia que supone para los colombianos residentes en las zonas de violencia que el Gobierno no haya acordado con el Ejército de Liberación Nacional, dentro de los compromisos de cese al fuego, el de cese a las hostilidades, pues esa exclusión indica que continuarán los secuestros durante las negociaciones.

Hoy se completan tres días desde el secuestro de cuatro funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y una joven estudiante de Comunicación Social y Periodismo, que realiza sus prácticas universitarias con esta dependencia. Aún no se sabe cuál grupo armado perpetró el delito ni sus móviles.

Solo se sabe que fueron interceptados en el sector La Ye de San Luquitas, corregimiento de San Pedro Frío, en zona rural de Santa Rosa del Sur, cuando realizaban actividades rutinarias, con lo cual queda claro que se mantendrá involucrada a la población en general, en la guerra que los violentos libran contra el Estado.

Cabe traer a colación el llamado de los gobernadores, quienes la semana pasada alertaron sobre el deterioro de la seguridad en todo el país, singularmente de cara a las elecciones de octubre; incluso, el registrador nacional manifestó que en algunos municipios podrían ser elegidos candidatos por imposición de grupos armados.

Y no sólo son los gobernadores y el registrador; también el defensor del Pueblo se ha sumado a ese llamado a propósito de las distintas visitas humanitarias que hace la Defensoría a los territorios, en los que ha encontrado ciudadanos en permanente zozobra, con miedo hasta de movilizarse en el interior de sus propios barrios y veredas.

Es grave la revelación en cuanto a que, de las alertas tempranas que han emitido al Gobierno, el 85% de los escenarios de riesgo advertidos terminan consumándose. Esta realidad ha llevado al defensor del Pueblo a instar a todas las instituciones del Estado a tomar decisiones y actuar ante una deficiente respuesta institucional. Es más, utilizó una expresión muy gráfica para describir lo que en realidad está pasando: existe una evidente inacción por parte de la Fuerza Pública.

Es clarísimo que esta queja tiene sustento concreto: la expansión de los grupos ilegales y las agresiones a la sociedad civil y a las fuerzas del orden se han incrementado sustancialmente en los últimos 12 meses, lo que ha supuesto la pérdida de control territorial y social del Estado frente a los grupos armados ilegales, es decir, que ya venía ocurriendo antes del nuevo mandato.

Concordamos con el defensor del Pueblo en que los colombianos estamos hastiados de las narrativas y retóricas que hablan de diálogos para consolidar procesos de paz que no llegan a nada y, cuando llegan, en todo caso no le quitan al pueblo inerme la pesada carga de la pérdida de libertad, movilidad y tranquilidad, cuando no su vida, honra y bienes.