El transporte férreo

Tal vez no haya un medio de transporte más seguro en los países desarrollados que el tren. Es, además, el más usado de todos en sus distintas modalidades (suburbano, intermunicipal, regional, nacional, de velocidad ligera, de alta velocidad, de carriles, elevado, subterráneo, monorriel, de levitación magnética y más). Para rematar, con las nuevas tecnologías, en transporte colectivo es el menos contaminante y normalmente el más económico.

Cuando éramos más lógicos y berracos, los teníamos circulando por distintos puntos del suelo patrio. Pero, salvo unas mínimas excepciones, desaparecieron por el errático manejo de las crisis institucionales, administrativas y financieras que padecieron las empresas ferroviarias y, oh sorpresa, por la corrupción.

Mientras que en muchos países es inconcebible el transporte público sin trenes (o bien en manos del Estado ora operados por empresas privadas), acá nos dimos el lujo de acabarlos.

En la China, por ejemplo, además de interconectar a buena parte de las ciudades que mueven su incontenible progreso, la inversión en trenes de alta velocidad no es vista como despilfarro en bienes suntuosos sino como punto de partida de reanimación incomparable de la economía y de primacía en la competitividad mundial. Para los chinos, como para buena parte de los países ganadores, no hay progreso sin la multiplicación de este modo de transporte.

La pereza que nos acompaña en la capacidad de crear cosas, de competir con espíritu de grandeza, de crecer con mentalidad de riqueza y de llevar el desarrollo a toda la geografía nacional para romper con ese sino trágico por el cual solemos ver el mundo desde nuestros ombligos, y nos oponemos a todo signo de progreso, sobre todo cuando de proyectos ambiciosos se trata, ha demorado la inevitable decisión de volver al transporte férreo como una necesidad nacional para facilitar la movilidad de personas y de cosas, singularmente para trasladar grandes cantidades de mercaderías a bajo costo con mínimo riesgo y sin las congestiones usuales del transporte terrestre.

Por eso, la iniciativa de volver a conectar a municipios y departamentos del Caribe, y estos con el resto del país, tal como está en el Plan Maestro Ferroviario (PMF), merece todo el respaldo de la Región. Debemos movilizarnos para que el Gobierno reciba un mensaje claro del buen ánimo que acompañará a este proyecto.

Y deberemos estar atentos a que no se ejecute sin considerar la complementariedad de infraestructuras indispensables para que no se convierta en una carga para los sectores económicos, pues como lo tienen claro en la China o en EE. UU., el transporte férreo no es eficiente si no se concibe como integrante inescindible de un sistema intermodal que no encarezca el transbordo de las cargas, y que sea administrado sin los costos asociados a la corrupción o a los abusos de posiciones dominantes de mercado.